台股盤中－美股反彈激勵 權值股領軍 重回10900點

台股今 (4) 日受美股反彈激勵，在台積電、台塑四寶等權值股領軍下，加上 IC 族群衝鋒，指數早盤開高躍上 10900 點關卡，以 10907 點開出、上漲 32 點，相對亞股強勢，成交量也放大至約 1400 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電熄火修正後，今日股價開紅盤，最高站上 280 元，漲幅逾 0.3%，股王大立光早盤開 4505 元、漲幅 0.11%，惟高檔賣壓仍重，隨後翻黑持續在平盤震盪，鴻海力守盤上，漲幅約 0.5%。

野村證券最新調高聯發科目標價至 460 元，推升股價上漲 2%，帶領 IC 設計族群買單點火，躍上盤面焦點，系微攻漲停，義隆電 9 月營收衝高，股價也漲逾半根停板，創意、鑫創漲幅逾 4%，智原、瑞昱、亞信、威盛等表現同樣亮眼。

面板族群同樣強勢，友達、群創持續補漲均在盤上，漲幅約 0.9%，GIS-KY 盤中最高站上 112 元，漲幅逾 2%，成功收復季線。

散熱族群方面，雙鴻早盤開紅盤後，翻黑後隨即收斂，盤中仍在盤上，漲幅約 0.7%，力致漲幅 3%，健策、業強漲幅逾 1%，泰碩、奇鋐、超眾均由紅翻黑。

PCB 族群相對弱勢，僅欣興、耀華、泰詠力守盤上，台郡、嘉聯益、健鼎跌幅約 1%，台表科、同欣電、南電、華通等均在盤下。

法人表示，台股重回 10900 點，目前仍是多方走勢，相對其他亞股強勢，進入 9 月營收公布期，可留意基本面佳的個股，不過，美中第 13 輪談判不確定性高，加上美國經濟有疑慮，仍需留意國際情勢變動。