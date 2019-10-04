〈限美對陸投資〉Fed前理事林賽：這招好！因為再提高關稅已不符成本效益

Fed 前理事 Larry Lindsey (林賽) 週四表示，川普政府若打算在長期貿易戰中取得更多優勢，那麼限制美國對中國的投資是聰明的一招。

林賽表示，「我甚至認為，總統已經認知到提高關稅已經不符成本效益，如果他想要持續施壓中，我認為他可能想這麼做，那麼這 (限制對中國的投資) 就是個不錯的選擇。」

多家外媒週五報導，川普政府已經開始研究限制對中國投資的措施是否值得實施，此措施可能包括限制所有美國人投資中國，或者將中國企業自美國證券交易所下市。

儘管川普政府推遲報告，但外媒報導稱看見了政策備忘錄，內容概述了限制美國資金流入中國證券的流程。

參議院多數黨領袖 Mitch McConnell 和一些知名人物曾表示，遏制中國對美國的投資不是好主意，但 Lindsey 顯然是另一陣營，他們認為這一招值得考慮。

「我確信中國經濟一定會因此受挫。」林賽於 1991 年至 1997 年擔任 Fed 理事，且在小布希總統時期擔任國家經濟委員會主席。

林賽稱他支持這個做法其中一個原因是，他認為川普一再提高中國貨品進口關稅的做法正在失去動力。

「我真的認為，考量在關稅方面的成本效益分析，我們這條路已經到了盡頭。」

「事實上，我認為近期倡議的很多關稅做法都不會生效。」

他指的是預計 12 月 15 日生效、針對手機這一類的消費者貨品關稅，至於 10 月 15 日預計生效的關稅「會怎麼樣，我們等下週中美重啟談判再看看。」