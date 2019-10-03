〈佰鴻法說〉機艙照明營收比重達1成 主要客戶明年可望恢復拉貨

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (3) 日召開法說會，目前機艙照明營收比重達 1 成，主要客戶明年可望恢復拉貨動能，且包括銀行 ATM 照明、環境光應用、LiDAR 距離感測器、VCSEL 及 UVC LED 封裝等新應用，均積極佈局中。

佰鴻從 2013 年開始轉型，由營收導向轉為著重利基型產品，也開拓多元化產品線，應用領域包括 3C 電子、顯示器、家電、安控、感應搖控、辦公設備、醫療儀器、航空、照明、號誌標示、車用、智慧三表 (水表、電表、瓦斯表) 等。

佰鴻 SMD 照明模組已於 2016 年打入美系客戶 737 機艙照明供應鏈，目前機艙照明佔整體營收比重約 1 成，但客戶 737 機型仍遭停飛，預期明年可望恢復拉貨，且佰鴻與客戶合作計畫長達 10 年，若客戶要推出下一代機種，也可望採用佰鴻的機艙照明產品，後市營運可期。

除現有產品外，佰鴻也開發多元新應用，如銀行 ATM 照明，非數鈔照明已出貨、數鈔照明則仍在認證中；環境光應用也小量出貨，還需時間放量；溫控感測器、LiDAR 距離感測器等感測器封裝，也在佈局中；應用於人臉與指紋辨識的 VCSEL 封裝，還處於研發階段。

另外，佰鴻董事長廖宗仁也看好，UVC LED 封裝這類特殊波長 LED 封裝，市場商機龐大，後市應用看俏，正努力研發中，盼能在明年研發完成。目前佰鴻不可見光 LED 比重約 6 至 7 成，且未來將會持續擴增。