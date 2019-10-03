旺季效應優預期 南亞科Q3營收季增近19%

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (3) 日公告 9 月合併營收 50.01 億元，月減 4.23%，年減 37.32%，為今年次高；受惠旺季效應優於預期，第 3 季合併營收 147.99 億元，季增 18.95%，年減 39.29%，為近 3 季高點；前 9 個月累計營收 386.12 億元，年減 43.02%。

南亞科 8 月受惠旺季需求增溫，銷售量月增 7-9%，使營收月增 14％，達 52.22 億元，創近 9 個月高點，也因 DRAM 供需逐步平穩，南亞科 9 月初時，上調第 3 季位元銷售量季增幅度，由 14-16% 上調至逾 25%，雖然 9 月營收較 8 月小幅回落，但仍力守 50 億元之上，並寫下今年次高成績。

南亞科總經理李培瑛日前也說，第 3 季旺季效應優於預期，包括伺服器、PC、消費型電子終端產品及手機等各應用領域，需求均相當不錯，第 4 季需求也可望與第 3 季持平，對後市營運樂觀看待，並看好第 4 季 DRAM 合約價有機會較第 3 季反彈走強。

外資看好，南亞科今年下半年在新訂單增加下，位元銷售量成長動能強勁，庫存也可望在第 4 季末回歸合理水位，樂觀看待明年銷售表現，重申買進評等，並將目標價由 80 元上調至 95 元。