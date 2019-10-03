〈佰鴻法說〉產品組合調整效益顯 下半年營運估優於上半年

LED 廠佰鴻 (3031-TW) 今 (3) 日召開法說會，受惠轉型成效漸顯，毛利率表現較佳的客製化產品營收比重已拉升至逾 6 成，目標將非客製化產品比重降至 15-20%，而產品組合調整下，下半年營運將優於上半年，且成長幅度不會太差。

由於 LED 照明成紅海市場，價格競爭激烈，許多同業毛利率甚至因此轉負，佰鴻為走出產業困局，2013 年開始轉型，由營收導向轉為重視產品利潤表現，逐步將利潤不佳的業務淘汰，著眼於客製化的利基型產品，但因受客製化產品訂單規模較小影響，使去年營收規模來到谷底。

在轉型成效漸顯下，客製化 SMD 模組成佰鴻今年上半年主要動能，帶動毛利率較去年同期走揚，營益率也轉正，今年上半年營收 8.52 億元，雖與去年持平，但毛利率逆勢成長至 22%，年增 5 個百分點，稅後純益 9882 萬元，年增 1.59 倍，每股純益 0.53 元。

佰鴻董事長廖宗仁表示，目前營運鎖定毛利率約 20-30% 的客製化產品，客製化產品營收比重超過 6 成，但毛利率 1 成以下的非客製化產品，比重仍達 3 成，且受限投資設備、折舊及客戶需求等問題，無法快速調整淘汰，進而拖累毛利率表現，仍盼能將整體毛利率維持在 20% 上下，至於非客製化產品營收比重方面，未來目標將降至 15-20%。

廖宗仁認為，由於產品組合持續調整，今年下半年營運將優於上半年，且成長幅度不會太差。不過，佰鴻也說，第 4 季受 10 月假期因素影響，且市場能見度不夠明朗，預期營運將較第 3 季修正。