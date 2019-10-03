逾半數國人對退休準備沒信心 自評退休每月替代所得不到3萬

根據世界銀行等全球機構建議，退休金準備至少要維持退休前所得約 6 成，才能維持生活品質，但調查顯示，52.9% 民眾坦言沒有信心在退休後維持 6 成退休前所得，預估一個月平均所得約 2.6 萬。

進一步觀察各年齡層對於退休準備的信心度，其中以 30、40 世代對退休後準備最沒信心，分別有 56% 受訪者認為退休後收入無法維持退休前約 6 成收入，其中 30 世代受訪者中，有 2 成覺得「很沒有信心」，堪稱最悲觀的世代。

高齡化加上勞保破產危機，拒當下流老人就得提前準備退休規劃，但根據雜誌針對六都與新竹市進行家庭理財調查，今年國人樂活享退指數僅 51.8 分，只比去年多 0.5 分，已是連續 4 年不及格。

《遠見》與中信銀針對六都與新竹市等地區民眾，從「對目前退休規劃的滿意度」、「退休準備的足夠度」與「退休後能過理想生活的信心度」三面向進行調查，請受訪者依照程度從 0 分到 10 分進行自評。

調查結果顯示，國人退休規劃滿意度平均約 5.2 分、準備足夠度約 4.8 分、過理想退休生活的信心度 5.5 分，全都在低於及格分數，以年齡層來看，不同世代對於退休滿意與足夠感受也有落差，以滿意度來，平均 50 歲以上的受訪者對於退休滿意與足夠度才有較好的表現。

進一步將分數加總後換算成台灣家庭樂退指數、滿分為 100 分，結果顯示，今年整體樂活退休指數僅 51.8 分，且越年輕的族群的樂退指數越低，其中 30 世代的僅 41.8 分、40 世代也只有 47.1 分、50 世代平均 55.9 分，僅 60 歲以上勉強及格，平均分數約 60.5 分。

調查也發現，收入多寡與退休準備也密切相關，以去年主計總處公布的家庭月平均收入 8.6 萬為基準點，月收 8 萬以上的族群樂退指數 55.5 分，月薪低於 8 萬的平均分數約 46.8 分，兩者差距近 10 分。

調查顯示，71% 以上受訪者表示自己有理財規劃，比例較去年多出 10 個百分點，理財規劃主要聚焦醫療規劃 (70.2%)、財富累積 (51.3%)、子女教育 (43.5%)、退休規劃 (42.3%) 與家庭責任 (30.7%)。