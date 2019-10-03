基金開箱文》富達全球多重資產收益基金，強者之爭

富達是一間成立超過 70 年，而且知名度頗高的公司，除了服務的客戶從機構法人到個人皆有，富達自 1986 年進軍台灣，陸續引進許多表現不錯的基金，今天來開箱今年 7 月引進台灣的富達全球多重資產收益基金，一起來看看這檔基金值不值得投資？

1. 富達全球多重資產收益基金投資什麼？

這檔基金屬於晨星美元平衡型股債混合類組，這個類組可說是各大基金公司的必爭之地，因為這個類組通常以做好資產配置、再根據市場狀況做微調為目標，可以吸引到比較理性且長期的投資人，連大家耳熟能詳的摩根多重收益、安聯收益成長基金都在同一分類當中；而富達全球多重資產收益基金沒有參考指標（Benchmark），經理團隊也因此有較多彈性來調整資產配置。

資料來源：富達基金月報，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2019/8/31。

以目前的基金配置來看，基金有將近一半布局在債券資產當中，其中涵蓋亞洲高收益債、美國投資等級、新興市場債、成熟市場高收益債券等等，整體投組持有標的約有 3,600 檔，是平衡型基金中數一數二多元的。另外，基金保有利用衍生性商品對股市、債市及匯市進行避險的彈性，可以針對團隊較不看好或估值偏貴的標的採取防護措施。

2. 都是平衡型基金，哪裡不一樣？

除了剛剛提到配置上與其他平衡型基金有別之外，這樣偏穩健而且分散的投資，也造就基金不易受到市場影響的特性。貝他係數是一種常被用來衡量投資組合相對於總體市場的波動程度的指標，數值越低表示與市場連動性越低，以富達基金一年的貝他係數 0.61 為例，當市場下跌 1% 時，代表基金僅下跌 0.61%。下一步我們想知道的是，這些特性反應在績效上有什麼效果。

同類組基金貝他係數比較表

雖然近期市場因為中美貿易緊張關係緩解而受惠上揚，基金低貝他的特性讓短線表現稍微落後，但是長期受短線雜音影響較小，基金表現位居前段班。如果以各年度來看的話，即使面對 2015、2018 年的困難考驗之下，基金仍展現抗跌的能力，其餘三年內表現也不俗。

同類組基金累積績效比較表

同類組基金年度績效比較表

由於此基金類別的投資策略大不相同，因此風險調整後報酬的比較結果更有意義（採夏普值，數值越大表示承擔相同風險的情形下，能獲得較好的報酬），富達全球多重資產收益基金的夏普值相當突出。

3. 配息中規中矩，但有潛在資本利得空間

如果熟悉富達系列基金的投資人都知道，富達的基金並不主打高配息，但是幾乎都有不錯的績效。這個類別當中有 10 檔基金是沒有月配息級別，所以下表中僅剩 13 檔基金，而富達基金是少數近一年績效超過 6%，而且扣除配息之後還有資本利得的基金，算是兼顧領息和報酬的基金。

同類基金，配息率比較表

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

與市場連動較低，適合穩健投資人

如果不看避險部位，此檔基金與景氣連動較高的資產（包含股票及高收益債券）大約占 45~50%，與景氣連動較低的部位大約占四成，相對適合穩健的投資人。如果你是只求穩健踏實，也不想投資一檔隨著市場波動而上下擺盪的基金，富達多重資產收益基金會是不錯的選擇。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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