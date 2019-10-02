股市居高不下，我該怎麼辦？

今年以來，英國脫歐、沙烏地阿拉伯煉油廠遭襲與中美貿易戰等風險性事件，一再打壓投資人信心。但美國股市卻又屢敗屢戰，持續在歷史高點徘徊，股市該買還是該賣？

1. 股票估值左右未來股價表現

美國股市本益比與未來表現

資料來源：Bloomberg，採標普 500 指數，平均表現採幾何年化報酬率，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2019/10/1。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資最重要法則便是低買高賣，先有買在低點，才能有第二步的賣在高點。從上圖可看出，當買進美股時的本益比越低，未來 12 年的平均報酬率就越高。買在低點，確實會帶來更高的潛在報酬。而若不幸買在高點，未來潛在報酬率也較容易不如預期（若投資人於 1999 年 6 月買入美股，未來 12 年平均年化報酬率為 - 0.3%），買進時機重要性不言而喻。

2. 時間也有成本，股債均衡配置更合適

既然買進時機很重要，那投資人是否該耐心等待，等到夠便宜時再出手就好？我們認為除非投資人投資時間可以拉長到無限，不然，在一輩子投資時間可能才 30 至 40 年的情況下，等待的成本可能大於好處（投資最重要的就是複利效果，縮短投資期限等於降低複利的威力）。從 1973 年以來，當美國股市本益比來到 25 倍以上時，未來 1 年與 5 年後，美股平均年化報酬率分別為 - 1% 與 1.8%，表現與持有現金相差不多；但若將股債比重調整成 40% 與 60% 時，未來 1 年與 5 年平均每年漲幅將提高至 5.2% 與 5.1%。股市本益比較高時，投資人該做的是提高債券比重，而非只持有現金。

美股本益比大於 25 倍時，未來對應資產組合表現（＊）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與美銀美林美國政府與機構債券指數，資料期間：1973-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。＊績效為幾何平均年化報酬率。

3. 股票或債券配置都不應過於極端

美股本益比介於 20 至 25 倍時，未來對應資產組合表現（＊）

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 與美銀美林美國政府與機構債券指數，資料期間：1973-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。＊績效為幾何平均年化報酬率。

看到前一段的圖，應該很多投資人會問說，那為何不 100% 都持有債券，這樣未來幾年的平均報酬率都最高。「鉅亨買基金」堅信沒有人能準確預測未來，若下個月美股本益比就降低至 20 至 25 倍時，投資人該怎麼辦？馬上調整股債配置比重嗎？考量到每次進出都有的成本，還有買回到再申購間的時間差（錯過一兩個大漲日，對績效將有巨大影響），一開始就不要太極端持有股票或債券，才是更合適的策略（以股四債六為例，就算本益比降到 20 至 25 倍，未來 5 年平均年化報酬率也有 7.3%，不比全部股票遜色）。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別觀望，調整債券比重更有用

經歷過今年反彈後，目前美股本益比為 19.6 倍，不貴也不便宜。建議投資人股票與債券配置都不要高於 80%，或低於 20%，以均衡的配置方式來對抗不確定性。

鉅亨精選基金

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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