鉅亨買基金今年申購量挑戰200億元 基金狂歡節手續費大回饋

在金融 Fintech 發展的趨使下，加上國人投資的自主性越來越強，有越來越多的投資人使用基金平台進行交易。全台最大的民營基金交易平台－「鉅亨買基金」，今 (2019) 年總申購量於 10 月初突破 136 億元，AUM 年成長 60%，顯示國人使用基金平台交易相當熱絡。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，在國內基金平台不斷大力推廣，加上持續推出優惠折扣方案，將加速基金交易平台的普及化，因此，今年底「鉅亨買基金」總申購量可望挑戰 200 億元。

張榮仁分析，由於基金交易平台的開戶及申購方式相當便利，加上申購手續費相對其他申購管道優惠，讓越來越多的自主性投資人選擇透過基金銷售平台進行投資。觀察今年「鉅亨買基金」平台的總申購量在 10 月初突破 136 億元，AUM 年成長 60%，顯示國人對基金平台交易的認同度已大幅提升。

張榮仁更進一步指出，「鉅亨買基金」平台總申購量及 AUM 的大幅成長，原因除了「鉅亨買基金」平台提供多元化的基金產品線，以及符合投資人交易需求的介面之外，更重要的是「鉅亨買基金」擁有自己的投資研究團隊，能隨時提供市場觀點及基金產品分析，並透過全方位的評估機制，篩選出每一季的精選基金標的，讓投資人在進行投資決策時不再迷失方向。透過產品面、交易介面及投資服務面之全方位服務，讓投資人對「鉅亨買基金」有更高的認同度。



另外，「鉅亨買基金」亦不吝於提供優惠的申購方案，來減低投資人交易成本的負擔，10 月份即推出「鉅亨基金狂歡節」活動，大手筆讓新舊客戶同享 5 萬元手續費紅利點數折扣優惠，而且是全平台基金皆可適用。

張榮仁表示，「基金狂歡節」是「鉅亨買基金」於 2017 年首創的大型基金申購優惠活動，至今年已舉辦第三屆，由於受到投資人熱烈的迴響，今年特別延長優惠期間至 10 月 31 日。這次活動提供既有客戶及新開戶同享 5 萬元手續費紅利點數折扣，最多可申購 833 萬元基金。

至於手續費紅利點數折扣優惠，「鉅亨買基金」36 家境外基金品牌的全系列基金皆可適用，其中不乏知名的資產管理公司包括 PIMCO、鋒裕匯理、安聯、NN、摩根等，投資人可趁此時進場佈局，搶占市場先機。另外，張榮仁特別提醒， 5 萬紅利點數有使用期限 (既有客戶使用期限為 2019 年 10 月 31 日、新客戶使用期限至 2019 年 11 月 30 日)，因此，想進場佈局的投資人要趕快把握機會。