美股大逃殺 台股一度重挫百點 避險狂潮推升富邦VIX爆量23萬張

美國經濟數據不如預期，加上貿易戰疑慮再起，導致美股連 2 日重跌，道瓊指數昨 (2) 日終場大跌近 500 點，台股今（3）日開盤 10866.5 點，下跌 81.38 點，早盤賣壓沉重，跌幅一度擴大至百點，其中富邦 VIX 因市場避險買盤增溫，早盤爆量逾 23 萬張。

美國週二 (1 日) 9 月製造業採購經理人指數創十年新低，週三 (2 日) 9 月「小非農」ADP 就業人數驟降，引爆華爾街拋售潮，美股四大指數昨日全盤皆墨，道指連續 2 個交易日狂瀉逾 800 點。

台股近期持續在高檔盤整，今日早盤股王大立光相對有撐，下跌 0.6%，股價力守 4500 元關卡，台積電下跌 1.2%，最低來到 274 元，鴻海跌 0.8%，來到 71.7 元。

今日大盤賣壓仍沉重，電子、金融、傳產幾乎全面下挫，唯獨化學生技醫療族群萬綠叢中一點紅，早盤微幅下跌後隨即翻紅，其中，全宇生技 - KY 一度大漲逾 6%、喬山漲 3%。

市場恐慌情緒蔓延，與標普 500 指數期貨連動的富邦 VIX（00677U）ETF 連 2 日反彈，昨日成交量放大到逾 16 萬張，今日避險買盤再度湧入，截至上午 10 點多，已爆量超過 23 萬張，大漲 3.6%。

法人指出，美股賣壓未止，加上內資持續調節獲利了結，短線賣壓湧現，台股指數上攻有壓，部分股價偏高個股勿貿然追高。