【日盛投顧】支撐下移至季線附近

◆盤勢分析

1. 週四台股開低震盪，最高點 10,888 點未創反彈高，最低點 10,809 點失守 10 日線（10,903 點）、5 日線（10,899 點）、月線（10,855 點）但仍守穩季線（10,713 點）、半年線（10,704 點）及年線（10,353 點），終場指數下跌 71.97 點，跌幅 0.66%，收在 10,875.91 點，成交金額為 1,200.57 億元，小於 5 日均量（1,254 億元）及 20 日均量（1,226 億元）。三大法人合計賣超 111.57 億元：外資賣超 87.37 億元、投信買超 0.01 億元、自營商賣超 24.21 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）、均線：支撐為季線（約在 10,710 點）附近，壓力為 09/18 高點 10,971 點附近。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（59）大於 50，短線偏多整理。

3. 櫃買指數漲幅 0.06%，收在 141.19 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 138 點附近，壓力為 142 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（38）小於 50，短線整理。近期法人著墨較深的族群包括 PA、散熱、網通、PCB、矽晶圓、生技等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、蘋概、工業 4.0、生技、內需、運動風、金融、車用等。

蘋概、半導體、5G、遊戲、風電、運動風、生技、車用為短線盤面主流

1. 蘋概：蘋果推出新機且 12/15 中國手機輸美將開始課徵 15% 的關稅，供應鏈加速拉貨，2330 台積電、3008 大立光、3406 玉晶光、2474 可成、6176 瑞儀、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、4935 茂林 - KY、2387 精元等為近期族群指標。

2. 半導體：IC 設計領航股包括 2454 聯發科、3034 聯詠、8016 矽創、6462 神盾、6415 矽力 - KY、3035 智原、8081 致新、3443 創意、3317 尼克森、6643M31 等，任天堂進軍大陸市場，供應鏈 3227 原相、4968 立積、2379 瑞昱等將有機會迎來成長動力，2449 京元電搶食 5G 大餅。

3.5G：5G 拚商轉全球如火如荼，相關個股如網通 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科等營運回升，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐、3653 健策等也因 5G 而受惠。

4. 遊戲：3293 鈊象今年受惠線上遊戲業務以及商用機台需求復甦，6180 橘子投資《返校》票房破紀錄，帶動二線如 3687 歐買尬、3546 宇峻轉強。

5. 風電：政府大力扶持離岸風電，相關公司如 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、9958 世紀鋼、2013 中鋼構、2031 新光鋼、2208 台船、3023 信邦等長線可持續觀察。