外資期現貨不同調 大買富邦VIX逾3萬張 創25日最大量

受美股四大指數下跌影響，台股今 (2) 日終場下跌 19.77 點，收在 10947.88 點，三大法人方面，外資期現貨不同調，持續買超現貨 13.48 億元，減碼期貨淨多單 3017 口，投信也買超現貨 7.27 億元，自營商則賣超 17.05 億元，三大法人合計買超 3.7 億元，不過外資顯然開始避險，回頭大買富邦 VIX 逾 3 萬張，創近 25 日最大量。

台指期部分，外資減碼淨多單後，多單未平倉口數降至 54169 口；投信回補空單 1522 口，空單未平倉口數降至 25928 口；自營商回補空單 262 口，空單未平倉口數降至 4490 口。

外資今日買盤集中在電子股，獲外資大買上千張的電子股包括錸德、旺宏、台積電、智邦、玉晶光、奇鋐、京元電、和碩、聯詠、華通、燿華、光寶科、南電、致伸、至上、達邁、瑞昱。

外資買超方面，買超最多是富邦 VIX、買 32290 張，第 2 名錸德、買超 6737 張，第 3 名旺宏、買超 6635 張，第 4 名台積電、買超 5828 張，第 5 名興富發、買超逾 5000 張，第 6 至 10 名分別為智邦、玉晶光、奇鋐、京元電子、和碩，外資買超張數均超過 2000 張。

外資賣超方面，賣超最多為元大 S&P 原油正 2、遭大賣 76171 張，第 2 至 4 名分別為友達、群創、臺企銀，賣超張數均逾 20000 張，第 5 名長榮及第 6 名中信金、均遭賣超超過 6000 張，第 7 至 10 名分別為中鋼、晶電、鴻海、彩晶，外資買超張數均逾 4000 張。

投信今日買超第 1 名為旺宏、買超 2734 張，第 2 至 4 名為華通、臻鼎 - KY、可成、同欣電。投信今日賣超第 1 名為京元電子、賣超 1698 張，第 2 至 5 名依序為統一、智原、義隆、建準。

國泰證期分析師蔡明翰認為，在國際股市回檔，外資操作偏多下，台股多空交戰，估短線仍可維持 10900 點附近震盪整理，待美中貿易協商結果出爐，台股才會有較明確的表現方向。