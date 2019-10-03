〈元大期貨〉 中國政策挺車市 鉑鈀添翼再攻高

2019 年截至 9 月 27 日，鉑族金屬表現亮眼，白金漲幅超過 15%，鈀金更強勢揚升超過三成，主要利基於環保意識提升觸媒轉化器的需求，同時鈀金即將邁入連續第九年的供不應求，而白金受到投資需求追捧，2020 年供給過剩規模可望縮減至 40 萬盎司。



第一季白金 ETF 投資需求總計為 69 萬盎司，是 2007 年以來最大的季度增幅，而根據世界白金投資協會 (WPIC) 預估，2019 年全球白金投資需求可望年增 89 萬盎司至 90.5 萬盎司。

另外供給面顯示，南非工會目前依然還在和主要礦山進行工資談判，罷工風險猶存，同時南非基礎設施不足，電力供應的風險對礦山而言不可忽視，另外全球前兩大白金生產商對於白金的生產量均有所下滑，2018 年全球前十大白金生產商白金產量年減 2.72%。



而在鈀金的部分，俄羅斯貿易和工業部考慮禁止世界上最大鈀金生產商出口貴金屬廢料和尾礦，令鈀金供應疲弱的局面雪上加霜，同時南非鉑金族礦區屢遭罷工威脅，也拖累當地鈀金生產，配合全球前兩大鈀金生產商鈀金產量的下滑，2018 年全球前十大鈀金生產商鈀金產量僅年增 0.84%，都難以填補鈀市長期以來的供給缺口。



另外由於部分機構買入以現貨支持的鈀金 ETF 作為供應貨源，然後提取現貨鈀金，並註銷 ETF 份額，因此鈀金 ETF 持倉量持續下滑也呼應鈀金市場的短缺。

在實體需求的部分，即便全球汽車銷售疲軟，同時引擎有輕量化趨勢，但預期 2019 年平均每輛汽車鉑族金屬的使用量將不減反增，主要因為各國越加嚴格的汽車排放標準，尤其歐盟採用真實駕駛排放測試 (RDE)，都有利鉑族金屬需求增加。



同時 2019 年以來為了促進汽車銷售，中國陸續推出包含解除限購等許多刺激政策，有利中國車市復甦，加上中國的汽車擁有率並不高，2018 年每千人汽車擁有率排名世界第 86 名，僅為 173 輛 / 千人，遠低於西方發達國家水準，不到歐盟的三分之一，也僅為美國每千人汽車擁有率的 21%。



保有量與人口密度相關，中國人口密度與歐洲相當，假設未來中國人口峰值達到 15 億，參考歐洲目前 600 輛 / 每千人的汽車保有量水準，加上中國由於限購城市的限購政策，中國峰值千人保有量預計在 400 輛左右，對應峰值將達到 6 億輛汽車保有量，也相當有利鉑族金屬的需求前景。

綜合以上，提供鉑鈀基本面利基，由於主要產國及礦商減產，加上觸媒轉化器及投資需求增加，配合中國祭出汽車促銷政策，可望提振中國汽車銷售，再為鉑鈀增添動能，鉑鈀下檔支撐力道仍不容小覷。

交易海外期權首選元大，更有機會拿大獎：

https://advisor.yuantafutures.com.tw/activity/index.aspx?nid=1