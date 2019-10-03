[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 大飲 元大中型100 本盟 昶和 天仁 元大台灣50正2 綠悅-KY 富邦科技 智伸科 大統新創 宏亞 國泰美國道瓊 宏洲 元大台商50 華通 本盟 恆大 南亞科 嘉裕 元大MSCI金融 旺宏 銘旺科 南染 慧洋-KY 東華 富邦摩台 燿華 旭隼 新紡 上海商銀 大魯閣 富邦發達 連宇 遠雄來 佳和 立益 富邦金融 吉祥全 統領 怡華 佳和 元大MSCI台灣 晟鈦 威宏-KY 偉全 聯發 元大台灣50正2 泰碩 泰昇-KY 昶和 昶和 富邦日本 晶相光 大統新創 本盟 國泰日經225 嘉威 亞崴 正道 元大歐洲50 世芯-KY 程泰 瑞利 元大日經225 康控-KY 吉茂 正峰新 元大美元指數 立積 百達-KY 億泰 兆豐藍籌30反1 東科-KY 氣立 懷特 元大S&P日圓反1 柏承 台硝 士紙 富邦歐洲 百一 元禎 燁興 FH彭博高收益債 鈞寶 毛寶 千興 FH彭博新興債 互億 日勝化 威致 元大台灣高息低波 昇陽半導體 展宇 華豐 FH富時高息低波 致新 三福化 首利 國泰RMB短期報酬 遠雄來 士紙 麗正 新光內需收益 杜康-DR 東明-KY 東訊 FH美國金融股 陽光能源-DR 六暉-KY 錸德 新光中國政金綠債 鼎炫-KY 燿華 倫飛 新光投等債15+ 震旦行 威盛 新光ICE美國權值 隴華 浩鑫 台新全球AI 翔耀 國碩 大飲 太空梭 銘旺科 綠悅-KY 遠見 統懋 宏洲 聯德 翔耀 嘉裕 泰碩 太空梭 東華 玉晶光 兆勁 大魯閣 力銘 麗臺 立益 世芯-KY 吉祥全 佳和 銘鈺 憶聲 聯發 穎漢 科風 昶和 立積 力特 本盟 迎廣 喬鼎 正道 研揚 正達 瑞利 陞泰 晟鈦 正峰新 華友聯 聯德 億泰 愛山林 同泰 懷特 皇昌 新世紀 士紙 遠雄來 誠研 燁興 夏都 誠創 千興 雲品 嘉威 威致 鳳凰 聯合再生 華豐 欣欣 力銘 首利 統領 亞太電 麗正 客思達-KY 達能 東訊 凱羿-KY 太極 錸德 日成-KY 誠美材 倫飛 格威傳媒 奕智博 威盛 神州-DR 慧友 浩鑫 晨訊科-DR 悠克 國碩 友佳-DR 友勁 銘旺科 一零四 百一 統懋 欣天然 捷泰 翔耀 新海 天瀚 太空梭 欣高 迅杰 兆勁 全國 華上 麗臺 川飛 光麗-KY 吉祥全 台數科 元晶 憶聲 南六 華冠 科風 鋼聯 裕豐 力特 必應 寶徠 喬鼎 基勝-KY 皇昌 正達 威宏-KY 陽明 晟鈦 政伸 六福 聯德 吉源-KY 康師傅-DR 同泰 聖馬丁-DR 新世紀 神州-DR 誠研 同方友友-DR 誠創 晨訊科-DR 嘉威 友佳-DR 聯合再生 陽光能源-DR 力銘 精熙-DR 亞太電 中福 達能 雷虎 太極 中視 誠美材 秋雨 奕智博 新利虹 慧友 國光生 悠克 友勁 百一 捷泰 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 中工 皇昌 工信 陽明 六福 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 杜康-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 一零四 雷虎 新海 中視 秋雨 新利虹 國光生