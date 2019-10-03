新聞
0

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧10月02日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
大飲              元大中型100          本盟              昶和     天仁     元大台灣50正2   
綠悅-KY           富邦科技          智伸科            大統新創 宏亞     國泰美國道瓊   
宏洲              元大台商50          華通              本盟     恆大     南亞科     
嘉裕              元大MSCI金融          旺宏              銘旺科   南染     慧洋-KY    
東華              富邦摩台          燿華              旭隼     新紡     上海商銀   
大魯閣            富邦發達          連宇              遠雄來   佳和                
立益              富邦金融          吉祥全            統領     怡華                
佳和              元大MSCI台灣          晟鈦              威宏-KY  偉全                
聯發              元大台灣50正2          泰碩              泰昇-KY  昶和                
昶和              富邦日本          晶相光                     大統新創            
本盟              國泰日經225          嘉威                       亞崴                
正道              元大歐洲50          世芯-KY                    程泰                
瑞利              元大日經225          康控-KY                    吉茂                
正峰新            元大美元指數          立積                       百達-KY             
億泰              兆豐藍籌30反1          東科-KY                    氣立                
懷特              元大S&P日圓反1          柏承                       台硝                
士紙              富邦歐洲          百一                       元禎                
燁興              FH彭博高收益債          鈞寶                       毛寶                
千興              FH彭博新興債          互億                       日勝化              
威致              元大台灣高息低波          昇陽半導體                   展宇                
華豐              FH富時高息低波          致新                       三福化              
首利              國泰RMB短期報酬          遠雄來                     士紙                
麗正              新光內需收益          杜康-DR                    東明-KY             
東訊              FH美國金融股          陽光能源-DR                   六暉-KY             
錸德              新光中國政金綠債          鼎炫-KY                    燿華                
倫飛              新光投等債15+                                     震旦行              
威盛              新光ICE美國權值                                     隴華                
浩鑫              台新全球AI                                     翔耀                
國碩              大飲                                         太空梭              
銘旺科            綠悅-KY                                      遠見                
統懋              宏洲                                         聯德                
翔耀              嘉裕                                         泰碩                
太空梭            東華                                         玉晶光              
兆勁              大魯閣                                       力銘                
麗臺              立益                                         世芯-KY             
吉祥全            佳和                                         銘鈺                
憶聲              聯發                                         穎漢                
科風              昶和                                         立積                
力特              本盟                                         迎廣                
喬鼎              正道                                         研揚                
正達              瑞利                                         陞泰                
晟鈦              正峰新                                       華友聯              
聯德              億泰                                         愛山林              
同泰              懷特                                         皇昌                
新世紀            士紙                                         遠雄來              
誠研              燁興                                         夏都                
誠創              千興                                         雲品                
嘉威              威致                                         鳳凰                
聯合再生          華豐                                         欣欣                
力銘              首利                                         統領                
亞太電            麗正                                         客思達-KY            
達能              東訊                                         凱羿-KY             
太極              錸德                                         日成-KY             
誠美材            倫飛                                         格威傳媒            
奕智博            威盛                                         神州-DR             
慧友              浩鑫                                         晨訊科-DR            
悠克              國碩                                         友佳-DR             
友勁              銘旺科                                       一零四              
百一              統懋                                         欣天然              
捷泰              翔耀                                         新海                
天瀚              太空梭                                       欣高                
迅杰              兆勁                                         全國                
華上              麗臺                                         川飛                
光麗-KY           吉祥全                                       台數科              
元晶              憶聲                                         南六                
華冠              科風                                         鋼聯                
裕豐              力特                                         必應                
寶徠              喬鼎                                         基勝-KY             
皇昌              正達                                         威宏-KY             
陽明              晟鈦                                         政伸                
六福              聯德                                         吉源-KY             
康師傅-DR          同泰                                                             
聖馬丁-DR          新世紀                                                           
神州-DR           誠研                                                             
同方友友-DR          誠創                                                             
晨訊科-DR          嘉威                                                             
友佳-DR           聯合再生                                                         
陽光能源-DR          力銘                                                             
精熙-DR           亞太電                                                           
中福              達能                                                             
雷虎              太極                                                             
中視              誠美材                                                           
秋雨              奕智博                                                           
新利虹            慧友                                                             
國光生            悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  中工                                                             
                  皇昌                                                             
                  工信                                                             
                  陽明                                                             
                  六福                                                             
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  杜康-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  一零四                                                           
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生
留言載入中...P

相關新聞