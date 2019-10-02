〈星宇制服發表〉訴求7大特色 張國煒為新裝打90分 機師將不再穿西裝

星宇航空今 (2) 日盛大舉行「JX Style 制服暨機艙發表會」，各界矚目的制服系列正式亮相，由台灣知名設計師林尹培袞操刀，強調有 7 大特色，尤其機師不再穿西裝改穿飛行夾克，星宇董事長張國煒說，要符合「簡樸優雅又非常出色」的訴求很不容易，「以國內狀況來講，這次的制服應該有 90 分，國際上也不會失掉台灣人的面子」。

星宇航空新制服。(鉅亨網記者王莞甯攝)

星宇說明，制服創新特點包括有：(1) 機師捨棄傳統西裝和大盤帽，改採用飛行夾克和便帽；(2) 地勤人員及男性空服員，皆取消領帶，以維持工作舒適的人性考量；(3) 大量使用刺繡及網布等異材質拼接，強化舒適透氣，並讓結構立體。

(4) 員工擁有更多自由選項，地勤可選擇褲裝或裙裝，背心或西裝外套；航勤可選擇短褲或長褲；(5) 機長和座艙長配有 Garmin D2 鈦金航空錶及 Venu GPS 智慧錶，整合飛行與生活。

(6) 取消傳統航空公司女性空服員的肩背小包，男女空服員統一使用可放置 ipad 和文件的中性手提肩背兩用公事包；(7) 於機長、機務人員、航勤人員制服中，加入星宇航空精神標誌「SAFETY IS OUR ATTITUDE」，時時提醒星宇人肩負重大的飛安責任。

張國煒說，老東家長榮航是比較傳統的航空，現在到了星宇，機師就不穿西裝了，「老實說飛行員穿那樣非常累贅」，改採飛行夾克。

設計師林尹培袞表示，將 4、50 年代時尚元素結合未來科技感，如同星宇航空的飛機設計一樣，機身很前衛，機艙空間卻很溫暖，因此，透過高級訂製服的繁複工法，展現復古又現代的前衛結構。

其中，女性空服員制服呼應客艙大地色系，座艙長和空服員依顏色區分職級，分別選用未來科技感金、銀色洋裝，冬天則穿上復古斗篷式大衣。

飛航員則捨棄傳統西裝外套、大盤帽，換上帥氣俐落的飛行夾克和實用便帽，手提行李箱由德國精品萬寶龍打造，經典黑色外觀搭配立體幾何線條增添時尚氛圍。

而機務人員制服設計則是向 40 年代的戰機飛行員致敬，代表無所不能的維修技能，立領上繡有星宇的精神標誌北極星。