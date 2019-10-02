京城銀前3季獲利年減44.6% 擬註銷庫藏股減資降低股本

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日公告，今 (2019) 年前 3 季稅後純益年減 44.6%，每股純益 1.79 元；京城銀已提前完成第 20 次庫藏股，考量資本健全，決議註銷股本，減資後股本降到 113.12 億元。

京城銀 9 月自結稅後純益為 3.74 億元，年減 11.3%，每股稅後純益為 0.33 元，年減 13.8%。累計 1-9 月合併稅後純益達 20.27 億元，年減 44.6%，每股純益 1.78 元，年減 44.2%。

從整體產品質與財務結構來看，京城銀持續維持低逾放比、高資本適足比率，截至今年 9 月底，逾期放款比率 0.03%、逾期放款覆蓋率 4916%、全體放款覆蓋率 1.45%，繳出優於本國銀行均值的亮麗表現。

京城銀表示，公司旗下各業務受惠聚焦中小企業用戶經營、加速全行數位金融轉型、以及內部資源整合效益顯現，是京城銀保持穩定獲利基礎的重要關鍵。

此外，京城銀 9 月底已提前完成第 20 次庫藏股實施，總計買回金額達 3 億元以上，將註銷股本約 0.88%，減資後股本為 113.12 億元。

展望第四季，京城銀表示，持續看好全球貨幣市場趨於寬鬆、貿易衝突加速台商產業轉移與返台投資風氣盛等，使的企業資金與投資需求增加，可望提供國銀放款及手續費收入有利的成長條件。