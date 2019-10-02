富邦媒衝Q4旺季買氣 無卡分期購物服務上線

趕在周年慶和雙 11 旺季報到前，大型網購平台富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網今 (2) 日宣布，與中租控股 (5871-TW) 旗下仲信資融攜手推出「零卡分期」行動支付服務，並一口氣導入百萬件商品，藉此進一步推升價位相對高的商品銷售，並吸引更多年輕客群。

據經濟部統計，今年前 8 月零售業營業額為 2.5 兆元、年增 2.7%，其中電子購物和郵購業成長最高、年增達 8.1%；而富邦媒前 8 月合併營收年增幅高達 20.66% 達 318.67 億元，堪稱零售業的資優生，隨著新服務陸續導入，加上第四季傳統旺季報到，法人預期，營收續創高可期。

據了解，目前已有部分電商平台導入網購無卡分期服務，富邦媒總經理谷元宏指出，從市場發布的各調查數據統計顯示，台灣 20 歲以上無信用卡高達數百萬人，其中因無穩定收入證明、缺乏信用紀錄等而難申請的族群經常被稱為「金融小白」，如學生族群、社會新鮮人和自由工作者等。

谷元宏強調，透過此次無卡分期新服務，期提供處於金融邊緣卻有消費能力者更優質的購物體驗。

為了做出與其他平台的差異性，momo 購物網運用大平台優勢，強打有多達 100 萬件商品可無卡分期，橫跨 3C 家電、居家生活、流行精品、美妝保健、健康休閒等五大類。

仲信資融副總經理張銘聰進一步說明，中租零卡分期會員網路申辦作業便捷，免財力證明、免年費、免綁信用卡，通過身分確認與信用審核完成，即可取得會員交易額度，當前往網路和實體特約店家消費，額度內可免審核快速完成分期付款交易。

谷元宏自今年中接任富邦媒總經理一職後，積極推動富邦媒跨入超零售世代，一方面推動多元行銷，並強化新科技與大數據導入，後續如何繼續深化與母集團的合作，值得關注。