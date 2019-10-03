運彩也有走勢圖 就像投資股票一樣簡單明暸

你也許知道，買運彩也是一種投資方式，但許多人不知道，運彩跟股票期貨一樣，也有股價走勢圖、均線、KD、買賣點之類的技術分析，以下一個足球場中大小玩法賠率的走勢圖，分析運彩場中投注的技術操作。

運彩「場中投注」(Live Betting，俗稱走地) 是一場比賽開始後消費者可以邊看著比賽邊投注的方式，既刺激又好玩，受多消費者喜愛，各項玩法的「賠率」(Odds，中獎時可獲得投注金額的倍數) 會隨著比賽進行的情形產生變化，以足球大小分玩法來說，場中的賠率主要會受到「進球的時間點」以及「比賽還剩多少時間」(距法定比賽時間結束的分鐘數) 等因素波動，這中間就會有類似股價波動買、賣點出現的情形。

以今年 8 月 4 日，足球溫哥華白浪 Vs. FC 辛辛那提比賽場中 2.5 分選項的大小玩法為例，把它場中 2.5 分「大」、「小」的賠率依時間序描繪出來，從這個「賠率走勢圖」可以看到幾個顯著的轉折，首先就是在 6 分鐘左右「小」的賠率瞬間從 1.88 大幅跳升到 3.50，那是因為當時主隊踢進了 1 球，比數從 0 比 0 變成 0 比 1，而且離整場比賽剩餘的時間還很長，進球的機會還很高，小於 2.5 分的機率降低，所以賠率瞬間拉高到 3.50，此時相對的，大於 2.5 分的機率提高，所以賠率同時降低到 1.18。

另外，在 41 分鐘左右「小」的賠率又突然從 1.88 跳升到 4.50，那是因為這個時候客隊踢進 1 球，比數從 0 比 1 變成 1 比 1，比賽小於 2.5 分的機率降得更低，加上此時比賽還有 49 分鐘才結束，只要再進 1 球，全部 3 球就會是大分，所以「小」的賠率拉得更高。

以上 2 個時間點正是進場買 2.5 分「小」高賠的好時機，或許有人會說，在這 2 個時間點買了「小」分，如果後面覺得整場有可能會 3 分以上 (即「大」分，如本例)，那有沒有什麼方式可以提前獲利出場？答案是有的，就舉 2 個時段來說，首先就是比賽進行到 35～41 分鐘 (第 2 球進球前)，由於一直尚未進第 2 球，整場 2.5 分「大」的機率逐漸降低，連帶「大」的賠率逐步走高到 1.52～1.62，可反向以 2 倍的投注金額買「大」，獲利出場。

其次就是比賽進行到 67～84 分鐘 (第 3 球進球前)，由於一直尚未進第 3 球，整場 2.5 分「大」的機率逐漸降低，連帶「大」的賠率逐步走高到 1.55～3.00，可反向以 2.5 倍的投注金額買「大」，獲利出場。這樣的投注方式就跟股票的買賣很像，運彩還有一個好處，那就是不用額外支付交易手續費。