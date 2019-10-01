搶高資產客戶理財商機 滙豐銀財管推三大服務

迎接台商境外資金匯回商機，銀行財富管理業務也持續求新求變，滙豐 (台灣) 銀行今 (1) 日一口氣推出三項全新財管業務，包括首創一次連結 9 種幣別的 Visa 金融卡、股票全能通可即時投資美、港股票，並將財管業務納入家庭成員，向高資產族招手。

滙豐 (台灣) 銀行財富管理方案，主要分為運籌理財與卓越理財，其中卓越理財鎖定高資產客戶，每月帳戶餘額至少須維持 300 萬元，瞄準高資產客戶海外差旅、家庭財務規劃與投資等需求，進一步將財管升級成家庭版，並新增兩項創新服務。

其中卓越理財財管方案，首度納入家庭成員，除了本人外還可增加開戶人配偶與兩名子女可與主帳戶同享卓越理財的服務與優惠，且不受主帳戶最低餘額 300 萬元限制。

滙豐 (台灣) 銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示，台灣人理財規劃不只考慮個人，也重視其他家庭成員的需求，卓越理財家庭服務可視客戶需求與全家財務狀況，提供專業諮詢與服務。

新推出的滙豐卓越理財環球 Visa 金融卡，首創單一帳戶可一口氣連結 9 種外幣，幣別除了國人常用的美元、日幣、歐元、英鎊、澳幣與港幣外，還增加加拿大幣、新加坡幣與紐西蘭幣等。

滙豐表示，當帳戶外幣金額足夠時，持卡人可在全球貼有 VISA/PLUS 標誌的 ATM 提領外幣現鈔，還可免費使用外幣在海外消費或線上購物，如果外幣不夠也能從新台幣帳戶直接扣款換匯。

至於「股票全能通」預計本月 16 日上線，該平台提供客戶可在線上即時交易美股、港股，客戶可在平台上即時進出，隨時調整或取消投資金額或時間。

