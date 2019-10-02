南韓財長：今年經濟成長要達標很難 韓股今收跌近2%

南韓企畫財政部長洪楠基今 (2 日) 表示，南韓今年不太可能達到政府設定的成長目標，主因是與日本間的貿易緊張，以及美中貿易戰持續所帶來的出口放緩。

南韓今年 7 月以出口放緩和投資疲軟為由，下調今年經濟成長目標，由先前預期的 2.6-2.7%，下修為 2.4-2.5%。但今日財長被議員問及，是否能達成 2.4-2.5% 的成長目標時，他坦承：「這一目標似乎很難實現」。

這不是洪楠基首度對此一目標表達懷疑，但他表示，政府當前沒有計畫下調經濟預測。

南韓股市今在美股下跌的影響之下，北韓清晨又發射導彈，致南韓股市開低走低，Kospi 指數今開低走低，開盤跌逾 1% 之後，跌幅一路擴大，終場收跌 40.51 點，跌幅達 1.95%，收 2031 點。韓元也同時走弱，兌美元匯率收報 1 美元兌 1206 韓元，下跌 7 韓元。

(圖表取自彭博)

其他經濟數據也一片慘淡，南韓 9 月出口年減 11.7%，晶片出貨量年減 31.5%，9 月 CPI 來到負值，年減 0.4%，創 1966 年以來首見。

上個月，經濟合作與發展組織 (OECD) 將南韓今年經濟成長預期，由 5 月的 2.4% 下調至 2.1%，早前標準普爾 (Standard＆Poor's) 也下調南韓經濟預期，由 2% 降至 1.8%。

人們普遍預期，南韓央行接下來除將下調經濟成長預測，還可能進一步降息或實施寬鬆。

洪楠基表示，由於中美貿易衝突，南韓經濟面臨進一步的下行風險。但現在就說南韓進入通縮為時過早，9 月創紀錄的低通膨是暫時性的，部分原因是去年的基期效應。