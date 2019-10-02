經濟獨立一個人也很快樂 陳亞蘭:投資自己是最好的投資

撰文: 唐茲蓮 攝影: 張家禎 圖片提供: 麗生百合

54 歲的陳亞蘭拍攝歌仔戲天王楊麗花睽違 16 年復出的新戲《忠孝節義》時，也同時在念 EMBA，每天忙到只睡 4 小時，但熱衷學習與挑戰的她，非常享受這樣的生活，她認為只要經濟獨立，一個人的生活也能很精彩。

睽違 16 年，74 歲的楊麗花推出耗時 4 年籌備拍攝的新作《忠孝節義》，拍攝過程中，貴為國寶級人物的她，凡事親力親為，還曾被摔下馬，依舊繼續奮戰。

把歌仔戲搬上電視八點檔，肯定讓許多戲迷興奮不已，但楊麗花想做的不僅於此，她希望歌仔戲能藉由電視螢幕走入家庭，純化現代人的價值觀，還能跨足國際，而實踐這個想法的人，就是她的愛徒陳亞蘭。

為了宣傳《忠孝節義》，陳亞蘭每天幾乎是睜開眼睛就開始跑行程，不僅要北中南走透透舉辦見面會，週末還得上課（GF-EMBA），每天睡不到 4 個小時。

「楊阿姨要求歌仔戲要與時俱進，《忠孝節義》最花錢的地方就是動畫技術，尤其她堅持要採用和栽培本土人才，可是隔了十多年，台灣的專業人才都不在，場地也不利於拍攝，怎麼拍都很容易穿幫，更是大幅提高預算和難度。」

但不管再難，只要是陳亞蘭口中的「楊阿姨」想做的事，她就會卯足全力使命必達。整部戲全新設計了 500 套戲服，還成為第一部採用 5.1 聲道的古裝歌仔戲，甚至，陳亞蘭還領軍《忠孝節義》踏上香港影展。

貴人楊麗花

照顧吃住 還幫她篩選好劇本

「每個人都渴望能遇到生命中的貴人，我不只遇到貴人，這個貴人還跟我長得很像。」提到恩師楊麗花，愛開玩笑的陳亞蘭就會變得很正經，不時還會哽咽。

陳亞蘭的父親是戲團團長，母親是戲團裡的當家小生，由於家裡總有很多布景和道具，陳亞蘭不曾帶同學回家過，雖然心裡很抗拒跟著父親去演戲，但她國中後還是跟著戲團去演出。當時，台語有句話是這樣說：「父母無聲勢，送囝去學戲。」意思是說，過得比較窮困的家庭，如果孩子被戲團老闆選上，會拿到一筆「安家費」，藉此讓孩子可溫飽，並習得一技之長，家裡也多了一筆錢能好好生活。

因為一次演出被楊麗花看到，陳亞蘭就此加入楊麗花電視歌仔戲班。「我跟著楊阿姨一起吃、一起住，當時有很多電視台打電話來找我去演戲，楊阿姨都拒絕，直到有齣戲來找我當女主角，楊阿姨才答應，那時候我才知道她的苦心。」

懂得投資自己

女中豪傑回校園進修

楊麗花對陳亞蘭有著「青出於藍」的盼望，陳亞蘭也懂得「投資自己是最好的投資」。拜「吳寶春條款」之賜，2017 年 9 月，陳亞蘭順利進入台師大國際時尚高階管理碩士在職專班就讀。

不過，她失算的是，學校開學時間，《忠孝節義》也剛好開鏡，時間不夠用，她打趣說，原本想上一天課就好，這樣起碼能拿到「碩士肄業」的身分，學歷比較漂亮，但她真的踏進學校，接觸了這門課和認識臥虎藏龍的老師與同學們後，就決定要認真念完，預計今（2019）年底修完學分，論文可能要等《忠孝節義》播完才有時間寫。

剛開始上課，常會有聽不懂的英文專業術語，陳亞蘭都會錄音並帶回家找朋友幫忙翻譯，「後來有一次上課遇到『廣告教母』余湘（聯廣傳播集團董事長），當助教放影片教材時，余湘會特別坐到我旁邊幫我翻譯解說，我很感謝她。」

由於要拍戲，上課時間不多，身為第 2 屆學生的陳亞蘭，經常為了補課而和上一屆與下一屆的學生在一起上課，也因為如此，她和這 3 屆的同學都有異業合作，陸續開發了情人對鍊、潮 T 及動漫月曆。「如果我一直不畢業，應該可以設計出更多商品吧！」陳亞蘭大笑。

來源：《Money 錢》 2019 年 10 月

更多精彩內容請至 《Money 錢》