高波動的微利時代 動態入息組合基金成為首選

談及投資，一般投資人印象無非是買股票或者債券，股市跌、債市漲，幾乎是多數人投資人的認知，過去也曾發揮效果，可是時至如今，這樣的配置卻無法達到預期效果，為什麼？金融環境的改變，在資金行情的引導下，股票與債券相關性上升，這也造成想兼顧收益下分散風險更趨不易。

而隨著地緣政治風險與不確定性層出不窮，市場走勢不明朗，盤整期間大幅增加，獲利難度同步提升。投資人也需要更穩健的投資策略來應對市場，安本標準 360 動態入息組合基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）經理人劉向晴建議，透過新型態的多重資產布局，更能達到多元分散、提升收益的效果。

投資效率再升級 另類投資成為關鍵

金融危機後，利率探底，股市、債市等傳統資本市場工具的收益也走低，目前全球投資市場持續處於「高波動、低收益」的環境，近年來大型投資機構紛紛尋求差異化投資機會，除了股票、債券之外，也逐步納入另類投資，構成新形態的多重資產配置，這個作法有機會讓追求可持續性收益的投資人，能夠更有效率地達成投資目標。

劉向晴分析，另類投資範圍廣泛，舉凡基礎建設、再生能源、巨型物流中心等，均是投資範疇，與股債關聯性低，且各自的漲跌因子皆不相同，彼此表現獨立。將另類投資納入資產配置，並且與股債比例平均分配，風險分散效果更佳。根據過去歷史資料回測，納入另類投資後，確實有助於投資組合降低波動，提高報酬。

多重資產組合納入另類投資，有效提升報酬及大幅降低波動。

劉向晴以物流中心為例，受惠於數位經濟崛起，電商、零售業承租物流中心需求殷切，Tritax Big Box REIT 瞄準此股商機，僅專注投資巨型物流中心，因為多屬中長期租約，不受金融市場波動影響，現金流穩定，股利率達 4.35%(資料來源：Bloomberg，2019/6/30)。

投資組合納入另類投資，可提供債券以外的穩定收益來源。

多重資產收益基金怎麼選? 3 大關鍵是眉角

多重資產配置想要有卓越表現，如何達到？劉向晴認為，必須掌握 3 大關鍵：全面配置、動態調整、多元入息。首先是多重資產布局以達到分散風險效果，除了涵蓋股市、債市，亦可加入非傳統股債之外的另類投資以達到全面配置。

另類投資搭配股債與選擇權策略，全方位動態配置，掌握 360 度投資機會。

二是因應市場變化，進行動態調整配置：面臨市場波動劇烈或盤整之際，若能有效動態調整投資組合，更能隨漲抗跌。劉向晴表示，2018 年底市場一片悲觀之際，安本標準運用集團資源，根據中長期因子評估金融市場，發現已經出現價格錯估現象，便調整投組增加股票等風險性資產部位，這也使得亞太區多重資產團隊能夠繳出不錯的報酬表現。

三是運用多樣投資工具，獲得多元入息機會: 除了大家所熟知的股票的股利、債券的債息，其實另類投資的收益以及選擇權策略的權利金收入皆可創造全新收益，以追求真正多元化的收益來源。

安本標準 360 動態入息組合基金 (本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金）是目前市面上少數兼顧不同收益來源，包括債券收益、另類投資收益及選擇權收益，全方位動態配置掌握 360 度投資機會，協助投資人打造多樣化的每月收益。

市場不確定性仍高 適時檢視核心資產配置

觀察投資市場，目前干擾因素依然不少，劉向晴認為，國際貿易糾紛、地緣政治以及各國央行利率決策，仍將牽動明年經濟與金融市場發展，是未來投資重要的關注議題。

由於市場不確定仍高，股票型基金或是債券型基金何者為佳，沒人說得準。劉向晴指出，想要有效抗波動，追求穩健收益，投資人不妨採用多重資產投資的方式，適度納入另類投資以達到各資產類別間的全面配置，適當搭配選擇權策略，不僅可有效分散風險，更讓投資組合具備隨漲抗跌的能力，同時提升投組收益，適合投資人納入核心配置當中，中長期持有。