一站就能多元投資全世界，eToro四大優勢吸睛。

看到美股創新高想買？或想投資海外 ETF 領股息? 全球金融商品日趨複雜，投資人參與難度高，現在透過 eToro（e 投睿）這樣的社群交易平台，卻能同時滿足資產配置多元、資金安全監管、操作介面簡單及跟著高手輕鬆下單等四大優勢， 一站就能投資全世界，吸引許多投資人青睞。

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資產配置多元化 追漲抗跌效果佳

隨著網路發達及金融商品推陳出新，過去透過傳統券商跟銀行等管道投資的方法，早已追不上瞬息萬變的市場波動，更無法觸及全世界各類型的投資商品，達到資產配置多元化的目的。



eToro 全球交易商品一覽表

eToro 平台目前可供交易的金融資產超過千種，包括大宗商品、外匯、指數，股票及 ETF 。每項類別都有各自的特點，透過多元的資產配置，讓投資人達到追漲抗跌的效果，不用再侷限於台股等有限的交易標的。

其中，股票商品與 ETF 跟歐美等全球各證券交易所完全同步；指數商品包含那斯達克 100 等逾 13 種全球各地指數；貨幣也有美元、日幣等世界主要幣別的外匯商品；大宗商品則有石油、天然氣、黃金、白金、白銀、銅等多項投資標的。對於投資新手而言，eToro 等於是投資全世界的敲門磚。

為了讓投資人能輕鬆配置多樣化資產，全球頂尖的社交交易平台 eToro，透過一站式全方位的服務，提供股票及不同標的產品的差價合約交易等豐富商品，引爆全台投資新主流。

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國際金融監管組織掛保證的投資平台 資金更安全

事實上，目前市面上有眾多投資平台，但投資人普遍擔心投資的安全性，也怕資金被平台捲款而逃，而這樣的問題現在也獲得完善的解決。

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eToro 於 2007 年在以色列成立，目前在全球已擁有逾 1100 萬的註冊用戶。在監管方面，國際範圍內多方的強力監管保障了投資者的資金安全。 eToro 是經英國金融行為監管局（FCA）認可並受其規管的公司，參考編號為 583263。eToro 持有澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）核發的澳大利亞金融服務許可證（AFSL.491139）。同時 eToro 也受歐洲賽普勒斯證券交易委員會 CySEC(許可證號: 109/10) 監管。eToro 的戰略合作夥伴包括中國平安、中民金融、俄羅斯聯邦儲蓄銀行、德國商業銀行等海內外頂級機構，募集資本超過 1.62 億美元。

為了確保投資人個資及資金安全無虞，eToro 把投資人的資金存放在第 1 類歐洲銀行，並與俄羅斯聯邦儲蓄銀行等大型金融機構合作，交易過程沒有任何隱藏費用或佣金，所有費用都清晰簡潔明列。投資人的交易也都使用安全傳輸層（SSL）技術進行傳送，資金和資產都保存在獨立帳戶，與 eToro 自身資產清楚分割，資金絕對安全、私密和牢靠。

操作介面簡單 容易上手

以網路投資平台而言，使用介面好不好用，容不容易懂，是投資人的第一印象。在眾多的平台裡，eToro 很巧妙的把股票買賣化為簡單的圖象，只要投資人輸入想買的標的，再點選買入、賣出即可完成交易。

在眾多同類交易平台中，eToro 擁有相對較低的交易門檻。最低入金金額為 200 美金，同時僅需 50 美金即可開立一筆交易。

特別的是，為了讓使用者順利進入網路交易領域，eToro 還提供每位註冊 eToro 的交易者一個虛擬帳戶，裡面包含 10 萬美元的虛擬資金，交易者可先練習交易策略和技巧，然後再投入實際操作，不用擔心一開始就要承受真正的資金風險。

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之後投資人入金或交易時不用手續費，用 VISA 入金的話，還會直接把台幣換成美金，匯率以當時銀行的兌換匯率為主。出金雖然需要 25 美元（約 750 元新台幣）的手續費，但比起一般市場交易手續費，相對便宜許多。此外，eToro 也收取差價合約倉位的隔夜／週末費用。

至於付款方式，目前可用信用卡或銀行國際電匯，信用卡匯入資金不需額外手續費，電匯則是根據銀行規定收費。投資人如果善用海外現金回饋高的信用卡，等於還可省下手續費。因為 eToro 是全球通行的平台，因此也提供 7*24 小時在線英文客服以及工作時間內的中文熱線客服，讓投資人隨時詢問專業問題，縮短溝通距離。

跟著 eToro 高手下單 投資新手輕鬆入門

有別於傳統投資平台，eToro 作為全球領先的社交投資平台，將社交元素與線上交易相結合，用戶可以跟來自世界各地的投資者交流，還可跟隨其他投資者進行交易，複製彼此的投資組合，不用花腦筋搞得財報、洞悉產業前景。

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eToro 是在 2011 年發布 CopyTrader™複製跟單技術，提供用戶完全免費的自動複製跟單服務。投資人可以根據自己的偏向，選擇適合自己的跟單對象，並在確定要投入的金額後，點擊一個按鈕，就能自動跟單交易者的所有交易活動。

如此強大的功能卻有著非常人性化的門檻要求，用戶最低僅需 200 美金即可複製跟單平台內最頂尖的交易者。在平台内有無數新手投資者通過這樣的方式，體驗到了交易带來的樂趣。

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目前 eToro 平台有數百位明星投資者，一位來自英國的 Jaynemesis，投資 1 萬美元的 3 個月收益率為 18.91%，兩年期收益率為 303.9%。來自馬來西亞的人氣投資者 Spark Liang，鍾愛美股交易，平台內有超過 2 萬名的關注者，同時有超過 500 位投資者選擇複製跟單他的投資組合。

誘人的是，一旦成為被跟單的明星投資者，還可獲得 2% 的年度費用。例如，有 1,000 人跟單交易、總額達 1,000 萬美元，那麼當年度就可額外獲得 20 萬美元的報酬，既能成為投資界的網紅，又能賺取額外收入。相對的，新手投資者也以簡單透明的方式，完成交易和投資的初衷。

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市場詭譎難測 跟著 eToro 社群投資高手下單最簡單



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