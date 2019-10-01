違反證券法 又傳台灣分析師在上海遭收押 6人限制出境

今年 7 月上海仟和億公司涉非法經營，旗下 12 名台灣分析師被捕，震撼兩岸金融圈，其中 9 人取保候審，3 人遭到刑事拘留。不過，有媒體報導，上周上海官方收押了彭明允、鍾黎融 2 名分析師，另外 6 人遭限制出境，據了解，蔡宗園傳出已返回台灣。

根據《168 周報》報導，除了原本遭拘留的翁鴻堯、劉峻榮、陳雨農外，彭明允、鍾黎融在上周也遭到收押，而已經交保候傳的郭海培、林新象、孫伊廷、吳金潮、翁禾晴、余世欽等 6 人雖已獲釋，但遭限制出境，不准回台灣，不過，陸委會表示消息仍有待確認。

這些涉案分析師在台灣享有高知名度，隸屬上海「仟和億教育培訓有限公司」旗下，根據官方登記訊息顯示，經營範圍包括證券知識培訓，透過 App 或電視機上盒方式，讓股民收看老師每周固定分享的市場資訊。

上海公安指出，仟和億並未獲得中國證監會業務許可，這些台灣分析師也知情，仍提供線上和線下諮詢、分析和預測證券及期貨行情，非法從事相關業務，不法獲利金額龐大，涉觸犯中國《刑法》、《證券法》及《證券、期貨投資諮詢管理暫行辦法》相關規定。

前資深財經節目主持人楊世光同屬仟和億，但楊世光當時正好人在台灣，他強調並無違法情事，對於台灣分析師觸法，認為是兩岸對專業人才的資格認定差異造成的。

《168 周報》引述消息人士指出，仟和億老闆廖英強為了脫罪，已將所有責任都推給台灣分析師，導致被羈押人數增加，已經認罪釋放的分析師當中，雖然繳了錢，但只是把不法所得繳回，不代表不用繳交罰金，因此仍限制出境。