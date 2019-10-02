富國銀行研究：10月一直是美股最動盪月份

就連電台的 DJ 都知道，本月應該稱為「震撼的 10 月 (Rocktober)」才對，尤其是對美股的投資人而言。

如富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 下列表格所示，追蹤溯自 1928 年標準普爾 500 指數每日漲跌幅的標準差，從歷史上看，10 月一直是美股市場最動盪的月份。

10 月無疑有個艱難的開端。因製造業活動數據遜於預期，標普 500 指數下跌 1.2%；道瓊工業平均指數下跌 1.3%，完全抵銷了第 3 季的所有漲幅。

富國銀行投資研究所全球資產配置策略負責人 Tracie McMillion 表示，今年 10 月「市場憂慮超出其應有的比例」。McMillion 說，這包括在美國消費者信心減弱和全球經濟成長放緩的背景下，衡量一些潛在的地緣政治衝突點和貿易談判。

她說，美中貿易談判將在 10 月中旬繼續進行，聯準會 (Fed) 將在 10 月底再次開會，英國將面臨月底脫歐截止日期，很可能會出現無協議脫歐的情況。

供應管理協會 (ISM) 的 9 月製造業指數讓 10 月美股有個激烈震盪的開場白，ISM 9 月製造業 PMI 報 47.8 創 2009 年六月以來新低，令週二 (1 日) 美股吐回早盤的漲幅而大跌。

ISM 製造業 PMI 圖片：Calculated Risk

依據標普 500 指數期權來衡量投資人對未來 30 天波動性預期的波動率指數 (VIX) 上漲 13% 至 18.35，仍低於該指數的長期均值 19。

但是，如果對波動性的擔憂還不夠，部分分析家認為，10 月也已博得股票「白虎月」的稱號，儘管這可能是由於 1929 年、1987 年和 2008 年歷史性的股市崩盤造成的。除了這些例外的股災之外，10 月美股歷史上的走勢是相當平均的。

因此，如果沒有別的選擇，投資人可能最好在預期可能遇到潛在的震盪前繫好安全帶。但是該如何做呢？

McMillion 建議投資人遵循三管齊下的策略：重新平衡投資組合以匹配戰略分配目標；透過減少對小型股以及企業債和市政高收益債券的配置來提高資產質量並降低風險；適度增加現金持有。