3位數成長！特斯拉Q3中國、荷蘭交車量刷新紀錄

跡象顯示，特斯拉 (TSLA-US) 又刷新了產量和交車量紀錄，中國和荷蘭的數據凸顯這點，因報導指出特斯拉第三季在兩處的交車量上升。

中國

Piper Jaffray 分析師 Alexander Potter 近期報告指出，特斯拉在中國第三季可能已經體會到三位數的成長。Potter 的推理來自研究特斯拉在中國的保險數據。

「儘管阻力重重，如進口關稅、汽車市場疲軟以及歷史性無法獲得電動汽車補貼，特斯拉交付給真實顧客的數量仍以 3 位數成長。」

他的研究估計，特斯拉第三季在中國的交車量可能較去年同期增加 175% 以上，其中 Model 3 占大部分，但較大型且較昂貴的 Model S 和 X 的交車量恐怕較去年同期減少約 25%。

儘管旗艦車型的銷量有所下降，但 Potter 仍對特斯拉在中國的商機抱持樂觀看法，因為上海 Gigafactory 3 工廠啟用後，特斯拉應將獲大幅提振。 Gigafactory 3 工廠預期今年年底就會展開 Model 3 生產工作的試行。

「特斯拉的上海工廠未來幾個月或幾季應該就能投入生產，一旦開張，特斯拉利潤率就會上升，即使是在中國這樣電動車滿街跑的市場... 特斯拉仍是消費者真的願意購買的唯一電動車品牌。」

荷蘭

根據電動車銷售數據追蹤網站 eu-evs.com，過去三個月，特斯拉 Model 3 在荷蘭的交車量應能達到 7000 輛，這對特斯拉來說是很好的預兆，因為荷蘭和挪威兩國是特斯拉在歐洲最強勁的市場。

荷蘭 9 月的報告顯示，今年迄今特斯拉在荷蘭已經交付 Model 3 超過 1 萬輛，其中 9 月上半就交付了 2200 輛以上，接著 9 月下半交付數字顯然倍增，最終今年第三季 Model 3 交車量約 7200 輛。如果特斯拉照著這個步調走，第四季荷蘭 Model 3 的交付量將更可觀。

今年第二季，特斯拉創下交車量和產量的新紀錄，自 4 月到 6 月一季，交付到顧客手中的車輛達 95200 輛。

然而，儘管交付數字這麼漂亮，特斯拉還是未能獲利，這令其股價承受更多阻力。

第三季的預期將更具野心，因一封來自馬斯克的電子郵件外流，該信可推測特斯拉第三季目標交車量達 10 萬輛。