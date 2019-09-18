狂吃華為、三星新高階訂單 郭明錤5大理由重申看好大立光

大立光 (3008-TW) 8 月營收以 64.76 億元，創新高，月增 19%，年增 18%，9 月也可望至進一步攻高，中國天風分析師郭明錤最新報告指出，大立光今年第 4 季營收將較去年同期成長 35-40%，全年每股純益上看 215–225 元。郭明錤仍重申，大立光是今、明兩年智慧型手機相關投資首選個股。

依照郭明錤估算，大立光第 4 季營收將達到 174 億元，改寫歷史新高；對於明 (19) 日將發表的華為 Mate 30 系列手機，郭明錤更認為，大立光囊括其中 80% 以上的鏡頭供應量，是最大贏家。

雖然外資對大立光獲利前景看法紛歧，有美系外資發布報告指出，大立光毛利率已達高峰，競爭對手製程明顯提升，調降大立光明、後年獲利預估，並將評等由原先的「買進」降為「劣於大盤表現」，目標價由 4800 元一口氣降至 3600 元。

但郭明錤在最新報告指出，大立光今年下半年營收與獲利都將優於市場預估， 9 月營收將續創新高，全年每股純益上看 215–225 元，明年的營收與獲利也可望顯著受益於鏡頭升級。明年成長關鍵來自下半年新款 iPhone 開始採用 7P(7 片塑膠鏡片) 鏡頭與 ToF ，且大立光獨家供應三星新款旗艦機型 S11 高單價長焦 7P 鏡頭。

郭明錤也認為，華為高單價潛望鏡升級至玻塑混合，蘋果、三星與華為的高單價超小前鏡頭需求強勁，大立光都為獨家供應商。

郭明錤指出，iPhone 11 預購需求優預期，OLED 機型出貨比重提升，大立光高單價鏡頭可望顯著受益。根據其最新調查顯示，蘋果 OLED 機型出貨比重為 55% (優於去年)，大立光的後 6P 廣角鏡頭、後長焦 6P 鏡頭出貨與前 5P 鏡頭比重各約 90%、90% 與 60%，因此大立光 8 月開始營收與獲利就會顯著受益。

華為預計在 9 月 19 日發表 Mate 30 系列手機，郭明錤預測，Mate 30 系列的主要相機鏡頭規格，有包括後置廣角 4000 萬畫素的 7P 鏡頭、後置長焦 1300 萬畫素 / 800 萬畫素的 5P 鏡頭、後置超廣角 5200 萬畫素的 6P 鏡頭與前置 3200 萬畫素的 5P 鏡頭。大立光為華為新款旗艦機型 Mate 30 系列最大贏家，預估華為 Mate 30 系列下半年出貨量約 2000 萬台，可望顯著貢獻大立光營收。

先前外資圈對於大立光明、後兩年業績看法保守的原因、主要是高階智慧型手機升級空間小；毛利率約 70% 並已達到高峰；競爭廠商也提高製程產能能力；同時，美系外資也擔憂，大立光缺少智慧手機以外的新驅動動力。

大立光今年上半年財報，稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元。