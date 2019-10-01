大立光市值重返6000億元 外資重申「加碼」 目標價看到5200元

股王大立光 (3008-TW) 今 (1) 日盤中價量齊揚，股價登上 4500 元大關，市值也重返 6000 億元，美系外資出具最新報告強調，新 iPhone 需求優預期，抵銷競爭市場加劇的疑慮，大立光將是主要受惠者；重申「加碼」評等，目標價上看 5200 元。

大立光股價今日收在 4535 元，較前一日上漲 85 元或 1.91%，成交量增加到 1203 張，市值增加至 6083.2 億元。

外媒日前報導，美系摩根大通證券認為，今年第 3 季 iPhone 銷量優於先前預測 100 萬支，今年第 4 季 iPhone 銷量將比預測數高出 300 萬支，另外，蘋果預計 2020 年 9 月推出 5G 的 iPhone，2020 年 5G 版 iPhone 銷量上看 1.98 億支、2021 年更可成長至 2 億支。

美系報告指出，外資上調蘋果 iPhone 手機出貨，有助大立光營運，加上大立光本身技術上領先，隨著華為 Mate 30 系列手機導入 7P 鏡頭後，預估 iPhone 明年下半年也將跟進，美系外資調高大立光明年鏡頭平均售價，調幅 9%，主要即是看到更多採用 7P 鏡頭趨勢，同時強調，大立光將是 7P (7 片塑膠鏡片) 鏡頭單價提升的主要受惠廠商，重申「加碼」評等，目標價上看 5200 元。

外資最新報告評估，大立光今年每股純益 227.25 元，2020 年為 282.85 元。

不僅蘋果 (AAPL-US) 新手機開始熱烈銷售，獲摩根大通上調出貨預測，光學元件供應商玉晶光 (3406-TW) 也因同樣理由獲美系最新報告調升，目標由 600 元調升到 630 元。