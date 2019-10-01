台股盤後─台積電領頭 權值股齊歡呼 價量齊揚再戰前高

在主要央行寬鬆貨幣環境下，亞股表現不弱，台股今 (1) 日開高走高，終場收全日最高 10967.65 點，上漲 137.97 點，成交量更放大至 1456 億元，為近 2 周來單日大量，呈價量齊揚多頭格局，多數權值股獲買盤拉抬，將伺機挑戰 7 月 23 日創下的前高 10994 點。

法人指出，多數權值股獲買盤拉抬，50 檔大型權值股中有 40 檔上漲，可觀察到 9 月底起官股擴大買超，藉穩住權值股來強化國慶 10 月行情的意味濃厚，不過，接下來美中能否順利達成協議，變數還是不少，消息也將影響 10 月大盤表現。

隨著外資看好台積電在高效能運算時代下，具強勁成長空間，股價續創高，今日續漲近 3%，貢獻加權指數近 70 點的漲點，並帶動近期半導體相關業者表現偏強，光罩漲半根停板，日月光投控、聯詠均漲逾 3%，矽創、新唐、同欣電漲逾 2%，聯電和辛耘也有近 2% 漲幅。

比起櫃買指數今日僅漲逾 0.4%，加權指數大漲 1.2%，關鍵就在權值股交投相當熱絡，國巨飆漲超過 8%，可成漲 6%，南亞科、和泰車漲 3% 之上，研華、中租 - KY 漲 2%，大立光、和碩、台灣大、遠傳等均漲逾 1%。

金控族群表現也相當強勢，華南金、中信金、新光金、第一金、台新金和富邦金均漲逾 1%，多數金控維持紅盤。

50 大權值股中僅 10 檔遭壓在盤下，表現相對弱勢的是華碩跌 3.6%，統一跌 2%。

就細族群來看，IC 封測業者表現不俗，勝麗漲半根停板，南茂和精測漲 4%，矽格、捷敏 - KY 穩在盤上。

工具機相關業者則見到逢低買盤進駐，永冠 - KY 漲 4%，直得、亞德客 - KY 和上銀穩在盤上。

法人指出，今年以來市場對 5G 概念相關的 PA、PCB 和散熱等個股買盤相對集中，再加上櫃買指數表現相對偏弱，顯示中小股還是有漲多拉回的壓力，所幸，權值股表現熱絡有助拉升多頭人氣，本周仍有望衝破 11000 點大關。

惟須留意，歷年 10 月指數震盪幅度偏高，雖目前看來股市下檔空間有限，但美中貿易協商的不確定性高，在此之前，預料盤面仍將維持高檔震盪整理。