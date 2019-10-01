9月台灣製造業PMI結束連4月緊縮 三大產業擴張

中華經濟研究院今 (1) 日公布 9 月台灣製造業採購經理人指數 (PMI) 續揚 1.8 個百分點至持平 (50.0%)，結束連續 4 個月緊縮態勢，有 3 大產業包括電子暨光學、交通工具以及化學暨生技醫療呈現擴張，不過，製造業「未來六個月展望指數」已連 5 月緊縮，顯示廠商的觀望氣氛還是濃厚。

圖：中經院提供。

五項組成 PMI 的指標中，新增訂單和生產數量呈現擴張，不過，人力僱用與存貨持續緊縮，供應商交貨時間下降 (低於 50.0%)。

同時，全體製造業「未來六個月展望指數」已連續 5 個月緊縮，惟本月指數微升 0.4 個百分點至 44.9%；其中，電子暨光學產業連 2 月緊縮、電力暨機械設備產業連 5 月緊縮，惟緊縮速度皆趨緩，指數分別回升 4.7 與 3.9 個百分點至 48.3%、34.9%。

「新增訂單指數」創近一年來最快擴張速度

就 PMI 各組成指標觀察，「新增訂單指數」中斷連續 4 個月的緊縮，指數攀升 3.1 個百分點來到 52.0%，創 2018 年 10 月以來最快擴張速度，中經院說明，主要是因電子暨光學產業的新增訂單連 7 個月擴張，且指數躍升 5.0 個百分點至 59.6%，反映的是電子新品如 iPhone 新機上市，使備料增加。

而「生產數量指數」續揚 0.2 個百分點至 51.9%，連 3 個月擴張，其中，電子暨光學產業已連 7 月回報生產數量擴張，且指數續揚 2.2 個百分點至 60.9%。

至於「原物料價格」，全體製造業自 5 月以來首次回報較前月上升，指數月增 3.5 個百分點至 50.2%

另外，非製造業經理人指數 (NMI) 已連續 7 個月呈擴張，惟本月指數續跌 2.1 個百分點至 51.0%，是 3 月以來最慢擴張速度。

NMI 四項組成指標中，商業活動和新增訂單轉為緊縮，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升。

中經院指出，8 月非製造業的八大產業中，七大產業 NMI 呈現擴張，依擴張速度排序為零售業、金融保險業、營造暨不動產業、教育暨專業科學業、住宿餐飲業、運輸倉儲業與資訊暨通訊傳播業，僅批發業 NMI 呈現緊縮。

不過，非製造業「未來六個月展望指數」已連續 2 個月呈現緊縮，指數由 2 月以來最快緊縮速度 (44.9%) 微幅回升 0.6 個百分點至 45.5%；其中僅營造暨不動產業 (62.5%) 回報未來六個月展望為擴張，其他七大產業均緊縮。