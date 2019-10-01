近82%企業Q4有徵才計畫 月薪38.6K創7年同期新高

求職網站今 (1) 日發布一份勞動市場調查，展望第 4 季景氣，資方仍保持略偏正向看法，有高達 81.8% 企業透露有徵才計畫，平均月薪落在 38553 元，季增近 1 成，創 7 年來同期新高，另外，有 44.8% 企業也表示第 4 季有加薪計畫。

yes123 求職網今天發布「豬年第 4 季景氣暨勞動市場趨勢調查」，有 81.8% 企業透露第 4 季有徵才計畫，平均而言，每一家對人才的需求為 11.6 人，與前一季相當，發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，仍屬於內外皆溫。

楊宗斌指出，年底前的外銷訂單有望加溫，內需消費市場持續回溫，除了國旅補助外，先有雙十連假，後有週年慶檔期，以及聖誕和跨年商機加持，勞動市場依舊處於「事求人」狀態。不過也由於今年的第 4 季，正值全國性大選前夕，使得「企業徵人」或「勞工求職」的進度，稍稍呈現放緩的情況。

根據調查，第 4 季計畫徵才的企業，釋出的主要職缺類型，64.1% 屬於「基層員工」；「第一線門市或銷售、業務人員」也占 33.9%；「產線作業員」部分則有 29.9%；「儲備幹部」占 28.5%；「工讀生或臨時工、計時人員」也有 18.9%。企業平均提供月薪落在 38553 元，季增 9.4%，創 7 年來同期及 25 個季度新高。

楊宗斌解讀，企業主想延攬有經驗的職場老鳥，同時，若想讓這些人才肯犧牲年終獎金提前跳槽，必須祭出「補償誘因」，因此職缺薪資自然有往上調整空間。另外，有台商鮭魚返鄉效應加持，若擔心產線或服務據點缺人，也勢必要提高薪水和同業搶人。

不過，上班族對於新工作的月薪期望值平均落在 42786 元，較上季多了 816 元，創 21 季新高，若與廠商開出的 38553 元條件相比，等於打了九折，因此，想在第 4 季順利轉職，其實也不算容易。

根據調查，今年前 3 季合計有 69.1% 的企業表示有替員工加薪過，略高於去年同期的 66.3%。展望第 4 季，44.8% 的企業透露有加薪計畫，加薪幅度平均落在 3.6%，除了調薪留住人才，有 42% 的企業表示，將有員工分紅或發獎金計畫，但其中 32.2% 企業平均金額沒有比去年同期高。

楊宗斌指出，由於經濟前景依舊混沌不明，因此，今年第 4 季企業調薪部分，大原則為員工績效至上，齊頭式加薪仍屬少數，加薪與發放獎金的高峰期已過。