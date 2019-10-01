〈世界投資者週論壇〉台灣高齡化速度全球居冠 王儷玲建議這樣存 退休金可有上千萬元

每年 10 月 1 日為「世界投資者週」，今 (2019) 年我國論壇聚焦在退休理財，中華民國退休基金協會理事長王儷玲表示，台灣高齡化速度的斜率全球第一，國內相關政策面臨很大挑戰，需要靠金融業帶動創造典範，因此強化退休理財相當重要，建議從 25 歲就開始以 5000 元定期定額投資，透過複利威力，到退休前就可以累積上千萬元退休金。

王儷玲表示，台灣在高齡化的速度是創全世界的先例，從高齡化到高齡到超高齡的進程來看，預期 7 年後就將進入超高齡，斜率創全世界第一。

從政府政策來看，將面臨稅收、少子化、高齡化、要領的年金、長壽風險、長照保障等很大的挑戰，且我們是在走自己的路，因為斜率創世界第一，所以也沒有別人可以借鏡，因此我們更需創造典範。

王儷玲進一步表示，要創造典範，就需要從金融市場專業、金融教育推廣、更多元的金融商品、好的投資策略、數位金融、及透過更好的理財平台，以有效率的定期定額投資，來因應超高齡的退休後理財。

王儷玲指出，現在國人大多把錢拿去買類定存保單、或是放在銀行存款，但是在負利率時代，真正要找的還是長期資金，也就是要改變投資行為模式，除了及早投資、還要把投資時間變長。

王儷玲表示，依據統計，現在國人會開始想做退休理財的年紀，大多是 43-45 歲，但這已經太晚，離退休年紀只有約 20 年的複利效果，每個人從薪水當中扣的提撥以外，能自提的也只有 6%，因此建議，從 25 歲就開始以 5000 元定期定額投資，且投資市場上 4-6% 報酬率的標的，在退休前就可以累積 800-1000 萬元。

金管會副主委張傳章也指出，要退休理財可以從定期定額投資基金著手，近年來，國人在基金理財的觀念也愈來愈好，據金管會統計到今 (2019) 年 8 月底，39 家投信業者，發行境內基金 957 檔，規模 3.65 兆元；41 家代理商，發行境外基金 1034 檔，規模 3.56 兆元，顯示國內境內基金已超越境外基金，這是很好現象，站在主管機關立場，就是希望境內境外基金齊頭並進。

張傳章也強調，理財要趁早，透過複利的威力，把理財成果顯現出來，而複利的威力其實取決於三個重點，包括時間長短、報酬率的高低，投資金額的大小，因此，及早做理財，把時間拉得愈長，複利的威力愈大。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示，因應銀髮族投資，台灣整個財富管理投資理財，應該要符合「平台、人與商品」三大要素。一是要有公開透明有法制基礎的一個平台，平台建置好後不只是台灣人可以投資，全世界都可以進入這個平台上架。

只是金融商品那麼多，怎麼選擇投資標的？李長庚表示，今天辦 2019 世界投資週聯合論壇，就是希望透過教育的推廣，讓所有人，民眾也好、從業人員慢慢具備投資、理財、退休不動產種種的基本知識，就會變得愈來愈聰明，知道怎麼選擇好的商品，例如不要用台灣人過去不動產投資的經驗角度，去投資南向國家的不動產，因為面對不同國家投資方式就不同，才可能有好的收益。

中華民國投信公會理事長張錫則表示，全球都有人活得愈來愈久的趨勢與問題，退休後會再多活 20~30 年，因此國外的發展是在高齡者退休屆期後，投資風險也不會變得非常保守，而是持續投資包括穩定股票型的商品，以滿足未來。