達威擬處分汐止廠 處分利益7360萬元 預計年底前完成

液晶顯示模組廠達威 (5432-TW) 今 (1) 日發布重大訊息表示，因汐止工廠老舊，將處分該廠給連接器廠文信電子，預計今年底前完成交易，交易價格 1.37 億元，處分利益約 7360.7 萬元，約可貢獻每股純益 3.55 元，為維持公司穩定生產，將先搬遷至母公司所羅門位於南港的大樓進行生產。

達威表示，汐止福德工廠已使用 32 年，因建物老舊、未符合公共安全規定，又因修繕費高、修建期長，幾經評估，衡量營運延續性及未來發展，將另覓新址，經董事會決議，將先向母公司所羅門承租位於南港大樓的工廠，預計於 10 月陸續遷入新廠。

達威進一步表示，搬遷後原汐止工廠將閒置，為活化資產及降低後續維護成本，已接洽連接器廠文信電子，預計年底前完成交易，交易土地面積達 334.16 坪、建物面積 502.39 坪，每坪交易價格 41 萬元，交易總價格為 1.37 億元，預計處分利益為 7360.7 萬元，11 月 20 日將召開股東臨時會，討論相關處分決議。

達威表示，模組產線陸續 10 月搬遷至母公司所羅門位於台北市南港區大樓繼續生產，處分案不影響營運，公司將先行以承租方式進行繼續生產，完成搬遷後再評估新購廠房規劃。

達威目前產品主要集中在家電、電話機、計算機的面板，達威表示，因應扭轉型 (TN) 與超扭轉型 (STN) 等液晶顯示模組市場，逐漸被薄膜式電晶體型 (TFT) 與有機發光二極體 (OLED) 取代，未來將評估擴大 TFT 市場開發、強化客戶關係及拓展新應用市場，發展客製化顯示器模組。

達威 8 月合併營收 654.7 萬元，月增 8.66%、年減 29.62%，累計前 8 月合併營收 4452.4 萬元，年減 20.85%。