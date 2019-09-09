蘋果光學雙雄8月營收雙創高 玉晶光18.38億元年增1.22倍

蘋果新 iPhone 手機零組件拉貨急切，光學元件廠獲多鏡頭設計加持，營收動能持續升溫，大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 8 月營收都大幅跳升創高，玉晶光今 (9) 日公布 8 月營收，以 18.38 億元改寫歷史新高，月增 43.18%，年增 1.22 倍。

玉晶光先前單月營收歷史高點在 2012 年 11 月的 13.3 億元，今年 8 月創新高，累計前 8 月營收為 63.28 億元，年增 26.58%。

玉晶光 8 月營收中，明顯見到蘋果新 iPhone 手機光學元件強力需求，同時，5 月起出貨的遠洋漁船集魚燈， 7 、8 月持續出貨，7 月營收貢獻金額在 1 億元以下，8 月出貨金額則提升到 2000-3000 萬元，因此顯示 8 月營收大幅成長，主力來自光學元件。

玉晶光為了因應產能擴充，董事會決議將發行 1 萬張的現增股公開自市場籌資，法人估可望募集約 30 億元資金擴充產能，這也是玉晶光上市以來募集的最大一筆金額，其中 60% 募集資金將投資中國大陸；2011 年 3 月玉晶光曾辦理現金增資案籌資 23.5 億元，預估玉晶光本次籌資金額將超過上次的紀錄。

另一間光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 9 月初完成 2.5 億元現增案，每股以 82.8 元溢價發行，募集 20.7 億元。

股王大立光 5 日已公告 8 月營收 64.76 億元，由於重要客戶新機種鏡頭出貨動能強勁，帶動營收月增 19%，年增 18%，一舉突破 60 億元大關，創單月營收新高；前 8 個月累計營收 358.38 億元，年增 12%。