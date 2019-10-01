中國5G商用10月啟動有譜？

在昨 (30) 日中國聯通在自家手機 App 中推出 5G 資費預約活動，並為預約用戶提供多項優惠，在短時間內便吸引數十萬用戶參與預約。而在中國聯通的 5G 預約活動起跑後，中國三大電信商已全數展開 5G 預約活動，中國離 5G 商用只差最後一步。

截至 9 月 30 日晚間 18 時，中國聯通、中國電信的預約用戶數分別超過 69 萬人和 70 萬人，而龍頭中國移動的預約用戶已逾 386 萬人，因此中國三大電信商的 5G 預約總人數已經超過 500 萬人。

至於這三家電信商提供的手機優惠方面，暫時優惠機型不多，大約只有 2～3 款，優惠價格在人民幣 150 元～人民幣 550 元之間，同時詳細的資費價格也未公布。

由於中國三大電信商在九月底紛紛啟動 5G 資費預約，引發外界關於中國 5G 將在 10 月份正式商用的猜測。

對此中國三大電信商均沒有提供明確答案。但根據消費人士指出，10 月份正式 5G 商用「基本屬實」，只是目前不清楚 10 月份具體商用的時間點。

此外能證明 10 月啟動 5G 商用的消息還有，中國三大電信商的 5G 體驗活動都將在 10 月底結束。即使目前正式商用的時間點不明，但是可以確定的是，中國三大電信商會同步啟用 5G。