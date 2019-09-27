5G將帶動手機銷售成長 研調估2023年市佔率突破5成

研調機構 Gartner 公布最新全球設備出貨量預測，2019 年全球個人電腦、手機、平板電腦等設備出貨量將年減 3.7%，達 21.39 億台，其中 PC 市場受消費端疲弱、企業陸續更新完作業系統影響，銷量恐持續衰退，但手機銷售量預期在 5G 推動下，明年將緩步成長，2023 年 5G 手機市占率可望突破 5 成、達 56%。

Gartner 指出，目前全球手機超過 50 億台，隨著科技進步，手機效能提升，且廠商推出新技術的吸引力有限，導致消費者換機時間延長，預期今年手機銷售量將年降 3.2%，達 17.43 億支。

雖然今年手機銷量降下滑，但 Gartner 指出，隨著 5G 通訊發展，全球也已有 10 幾個電信商，推出商用 5G 服務，將帶動整體手機銷售回升，預期 2020 年銷售量將年增 2.9%，而支援 5G 通訊的手機市占率達 10%，2023 年市占率更將突破 5 成、達 56%。

個人電腦方面，Gartner 表示，儘管第 2 季全球 PC 出貨量達 6300 萬台，年增 1.5%，但受全球貿易經濟影響，預期今年 PC 出貨量將達 2.56 億台，年減 1.5%。

Gartner 進一步指出，今年消費型 PC 市場將年減 9.8%，而商用型 PC 市場，隨著企業陸續完成 Windows 10 作業系統更新，預期 2020 年整體 PC 出貨量仍將年減 3.9%。