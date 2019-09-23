8月北美半導體設備出貨額月減1.4% 近4個月低點

國際半導體產業協會 (SEMI) 今 (23) 日公布 8 月北美半導體設備商出貨金額，達 20.03 億美元，月減 1.4%，年減 10.5%，寫下近 4 個月新低水準，雖然產業面臨種種不利因素，但近 4 個月出貨金額，仍站穩 20 億美元關卡之上。

SEMI 產業分析總監曾瑞榆日前指出，今年前 7 月半導體設備出貨，僅北美與台灣正成長，美國成長 3 成、台灣成長 5 成，其餘韓國、日本其他國家皆下滑 3 成。

整體半導體資本支出經 2017、2018 年大幅成長後，今年已修正 2 成，SEMI 也下修 2020 年前端晶圓廠資本支出，修正為個位數成長。

曾瑞榆表示，受到半導體產業庫存調整、市場需求轉弱、北美和中國資料中心建置延緩、高階智慧手機銷售遲滯、電腦處理器缺貨，及美中和日韓貿易戰等諸多變數影響，半導體市場逆風將持續至今年下半年，導致今年全球半導體產值將較去年衰退雙位數百分比。

展望明年，SEMI 預估，明年半導體產業將可走出陰霾，除產業周期復甦，5G、資料運算、車用電子等趨勢，都能帶動未來成長，惟記憶體資本支出放緩，且市場明年中才可能開始成長，因此修正明年市況看法，由原先預估的雙位數成長，下修為年增 5 至 7%，不如先前預期樂觀。