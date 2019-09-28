能源盤後—打臉伊總統 川普否認全面取消制裁 原油收斂本週跌幅至4%

週五 (27 日) 交易，伊朗制裁、沙國與葉門停火以及美國考慮限制投資者投資組合流入中國等消息壓迫價格，讓本週原油收跌近 4%。

《華爾街日報》週五報導，因 Riyadh 和 Houthi 武裝份子試圖結束這場持續 4 年的戰爭，沙國已在葉門採部分停火。該場戰爭一直是與伊朗之間地區性對抗的爆發點。

Schneider Electric. 商品分析師 Balint Balazs 表示，「接著價格就再次大跌，因為伊朗總統 Hassan Rouhani 聲稱美國願意解除全部制裁，來換取伊朗重返談判桌。」外媒報導，Rouhani 稱美國向歐洲領袖示意願解除對伊朗的全部制裁，但伊朗不願就制裁尚存續時與華府展開談判。

但美國駐伊朗特別代表 Brian Hook 稱伊朗的主張「毫無根據」，川普還在推特上表示，「伊朗要我解除對他們的制裁，他們才肯見面，我當然是說『不要』。」

伊朗總統 Rouhani 發言後，油價下跌至盤中低點，但接著川普否認後，又收斂跌幅，然而，由於外媒報導川普有意限制美國投資人投資組合的資金流入中國，可能引起中美貿易緊張局勢升溫，挫傷能源需求，於是油價再次下跌。

11 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 50 美分或 0.9%，收每桶 55.91 美元，本週跌幅 3.8%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 83 美分或 1.3%，收每桶 61.91 美元，本週跌幅 3.7%。

Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，「沙國和葉門緊張氣氛緩和下來，美伊可能坐下來談、美國可能對中國祭出更多限制，這些都支持油價走低，Baker Hughes 公布美國活躍的石油和天然氣鑽井平台數量下降至 860 個，為 2017 年 4 月以來最低點，這凸顯油田活動低迷，頁岩油鑽井情況嚴峻。」

「美國石油生產出現任何放緩或遲滯的消息都會產生巨大影響，因為 OPEC + 的動作前提就是為了要對抗美國的產量成長，所以如果出現 OPEC + 策略奏效的跡象，就會支撐油價大幅上漲。」

Baker Hughes 週五公布，美國活躍的石油和天然氣鑽井平台數量又下降至 713 個，為連續第六週下降。

另外，沙國在遭遇無人機襲擊重要原油加工廠後，產能已經恢復至 1100 萬桶 / 日以上，雖然分析師仍對此數據抱持懷疑，但也認為產能恢復速度可能較預期快速。

「沙國有美國川普力挺後，已經有效安撫市場，讓市場認為 9 月中旬的那場攻擊只是一次性事件，Aramco 公司的設施沒有什麼揮之不去的風險。」

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