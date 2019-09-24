嘉聯益、瀚宇博德發行新股換股案今申報生效 最快9月底完成

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年9月24號10點27分

華新集團旗下 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 已用 24.38 億元，參與嘉聯益 (6153-TW) 私募，資金已到位，目前瀚宇博持有嘉聯益 17.39% 股權，成嘉聯益最大單一股東，雙方發行新股換股案，今 (24) 日申報生效。

嘉聯益與瀚宇博德的發行新股換股案，最快 9 月底前完成，打破目前由瀚宇博德單方面以參與私募案持有嘉聯益 17.39% 股權的局面，雙方進一步完成換股後，瀚宇博德將持有嘉聯益 24% 股權。

瀚宇博預計，用股權交換方式，取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博換 1.36 股嘉聯益；瀚宇博將發行新股增加 3.2 億元股本，股本也因此增加到 49 億元，嘉聯益也將發行新股 4.35 億元交換瀚宇博股權。

此次華新 (1605-TW) 集團與嘉聯益合作案，主要是由瀚宇博以 24.38 億元現金，認購嘉聯益私募股，認購價每股 28 元，以目前嘉聯益現增及無償配股除權後的 50.07 億元股本計算，瀚宇博已持有目前嘉聯益高達 17.39% 的股權，已成最大單一股東。

在瀚宇博德參與嘉聯益私募案及雙方發行新股換股案全案完成後，嘉聯益股本將由 41.3 億元增加到約 54 億元，股本膨脹 30.75%，其中瀚宇博增資後持有 24% 股權，屆時，瀚宇博將依權益法認列嘉聯益獲利，而嘉聯益也將持有瀚宇博德的持股。

瀚宇博及嘉聯益發行新股換股案，今天獲金管會申報生效，目前瀚宇博參與私募案持有嘉聯益股權比例 17.39%，已為嘉聯益最大單一股東。雙方未來並以合作發展 5G 應用 PCB 及軟硬結合板為主。