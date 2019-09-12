瀚宇博將再以換股取得嘉聯益8%股權 雙方同步送件金管會

華新集團 PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 已用 24.38 億元，參與嘉聯益 (6153-TW) 私募，資金已到位，目前瀚宇博持有嘉聯益 17.39% 股權，成嘉聯益最大單一股東，雙方發行新股換股案，並向金管會提出申報。

瀚宇博預計，用股權交換方式，取得嘉聯益 8% 股權，換股比例 1 股瀚宇博換 1.36 股嘉聯益；瀚宇博將發行新股增加 3.2 億元股本，股本也因此增加到 49 億元，嘉聯益也將發行新股 4.35 億元交換瀚宇博股權。

此次華新 (1605-TW) 與嘉聯益合作案，主要是由瀚宇博以 24.38 億元現金，認購嘉聯益私募股，認購價每股 28 元，以目前嘉聯益現增及無償配股除權後的 50.07 億元股本計算，瀚宇博已持有嘉聯益高達 17.39% 的股權，成最大單一股東。

全案完成後，嘉聯益股本將由 41.3 億元增加到約 54 億元，股本膨脹 30.75%，其中瀚宇博增資後持有 24% 股權，屆時，瀚宇博將依權益法認列嘉聯益獲利。

瀚宇博及嘉聯益發行新股換股案，目前已送件至金管會，但以目前瀚宇博參與私募案持有嘉聯益股權比例 17.39%，是嘉聯益最大單一股東。

此外，嘉聯益去年盈餘每股發放 0.3 元股票股利，將與瀚宇博取得 8.71 萬張的私募股，已同步在昨 (11) 日發出。