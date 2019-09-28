Sony、迪士尼達成協議 將繼續共同製作蜘蛛人系列電影

索尼 (Sony)(6758-JP) 和迪士尼 (DIS-US) 週五 (27 日) 宣布，由 Kevin Feige 領導的漫威影業 (Marvel Studios) 將製作《蜘蛛人：返校日》系列的第三部電影。這部電影將由 Tom Holland 主演，預計於 2021 年 7 月 16 日上映。

作為安排的一部分，蜘蛛人還將繼續出現在未來的漫威影業電影中。

Kevin Feige 在聲明中說：「對蜘蛛人在漫威宇宙 (MCU) 中繼續發展，我感到很高興，我和漫威影業的所有人都為能繼續推出作品感到非常興奮。」

Kevin Feige 表示：「蜘蛛人是個強大的偶像和英雄，其故事遍布全球各個年齡段和觀眾。他也恰好是跨越漫威宇宙唯一具超能力的英雄，所以隨著索尼繼續開發它們自有的蜘蛛人世界，你永遠不知道未來可能會帶來什麼驚喜。」

該消息是在《Deadline》在 8 月首次報導迪士尼和索尼影業決定分道揚鑣後一個月發布的。當時兩家公司未能達成兩家工作室有關出資和分紅的新協議。

新協議的條款沒有透露。索尼拒絕對此發表評論，但表示：「過去 4 年來我們一直保持著良好的合作關係，我們共同希望繼續前進的願望與許多粉絲一樣。我們很高興能夠一起前進。」漫威也拒絕進一步評論。

根據《Deadline》報導，迪士尼曾在 8 月提出 50-50 的共同出資製作協議，這意味著每家公司將承擔一半的生產成本，然後分配獲利。據報導，索尼拒絕了。

由於這種分歧，《蜘蛛人》退出漫威宇宙，很快引起社群媒體上忠實粉絲的哀嚎。

有個像蜘蛛人這樣重要的超級英雄，Feige 和迪士尼似乎都不願意與索尼達成交易。

《蜘蛛人：離家日》的大部分情節都是圍繞著主角 Peter Parker 面對他的導師 Tony Stark (也就是鋼鐵人) 的去世，並釐清他將成為什麼樣的英雄。Parker 的角色成長是該系列未來電影的背景。

自從《蜘蛛人》回歸漫威宇宙後，粉絲們對即將上映的電影感到興奮，並開始在社群媒體上熱烈討論。

《Fandango》執行編輯 Erik Davis 表示：「對於蜘蛛人和漫威電影迷來說，這是個了不起的消息。」

Erik Davis 說道：「這讓漫威有機會接續它們在《離家日》(Far From Home) 結束時所鋪陳的內容，並且這筆協議還讓它們有機會在另一部漫威電影中使用 Tom Holland 的蜘蛛人角色，可能有助於介紹新的漫威角色。我個人很想在《驚奇四超人》電影中看到蜘蛛人，現在有更多的機會成為現實。」

Feige 作為漫威負責人，創造出令人難以置信的成功，其中包括美國 10 大電影票房中的 4 部以及全球最賣座電影。《復仇者聯盟：終局之戰》目前是史上票房最高的電影。

自 2012 年發行迪士尼製作的第一部漫威電影以來，該公司在全球票房收入超過 182 億美元。