智伸科下周一停牌 揣測有機會釋出正面利多

汽車零組件高價股智伸科 (4551-TW) 今 (27) 日宣布，因有重大訊息待公布，9 月 30 日暫停交易，法人揣測，應該是會釋出偏正面的訊息，以併入相關業務擴增營運動能的可能性較大。

儘管第 3 季向為汽車產業傳統暑休淡季，但智伸科因汽車客戶對其汽油高壓泵浦新品拉貨力道增溫，帶動 8 月營收寫新高紀錄。

智伸科日前已指出，隨著新車款導入缸內直噴引擎 (GDI)、DCT 等動力及傳動系統滲透率持續增加，在手訂單表現無虞，未來展望正面。

法人指出，雖全球車市買氣不如往年，不過，近年來陸續看到汽車零組件業者停牌均是釋出好消息，前一年度有汽車 AM 水箱廠英瑞 - KY(1592-TW) 取得位於波蘭的大卡車水箱供應商 Highway 公司 70% 股權，不僅讓產品快速拓展至新市場，並切入重型水箱版圖。

而為升 (2231-TW) 今年 1 月也曾停牌，以股份交換方式取得為昇科科技股權，藉此取得為昇科車用毫米波雷達自主研發的多項關鍵技術。

因此，法人認為，由於智伸科的車用零組件滲透率高，不排除將併入相關事業體以進一步帶動營運表現，惟需留意，今日智伸科股價大跌逾 7%，包括外資、自營商均大舉出貨，後續有待觀察。