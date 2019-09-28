〈鉅亨看世界〉區塊鏈下的全球永續發展

今年 8 月至今，南美洲的亞馬遜森林大火引爆全球輿論，而本週舉行的第七十三屆聯合國大會以氣候變遷為討論主體，最引人熱議的莫過於 16 歲瑞典小鬥士 Greta Thunberg 所發表的演講，環境議題在她的助攻下持續延燒。

圖：AFP

去年，聯合國大會以區塊鏈等新興科技如何加速實現全球永續發展目標為主導，這個主題在今年獲得延續空間。今年，Greta 發起的「burning platform」以及全球氣候遊行，無形之中將氣候議題與區塊鏈作巧妙連結，

區塊鏈與氣候變遷息息相關，永續數位金融聯盟 (SDFA) 與匯豐永續金融中心共同發布報告，概述新興科技如何急速擴大綠色債券市場，為全球永續發展目標創造更多資金來源。

綠色金融對於實現聯合國巴黎氣候協議來說至關重要。SDFA 情報主管 Katherine Foster 表示，上週日，全球共有 130 家資產超過 47 兆美元的銀行簽署《聯合國銀行責任原則》。

上述報告描繪出一個未來，即在產業的共同努力之下，債券市場將更加有效率，並且透過實證舉例綠色債券市場的發展現況，在最好的情況下，每個人都可以使用綠色債券進行投資。

另一個新興科技結合社會議題的例子，是聯合國世界糧食計畫署 (WFP) 的旗艦計畫—「Blockchain for Zero Hunger」。2017 年，WFP 測試基於以太坊區塊鏈的現金救助方案，參與者均可獲得加密貨幣救助券，為難民提供經濟支援與額外糧食。

圖：WFP

此外，在區塊鏈的幫助之下，非營利組織及慈善團體能夠一改過去外界對其資金流向不明的狀況，創造一個更加公開的平台，大眾也能輕鬆追蹤公益活動的發展進度，實現援助透明化。

Diginex 執行長 Richard Byworth 大力支持透過區塊鏈對這個世界帶來更多正面影響力，並稱在全球跨政府與非營利組織的合作之下，越來越多企業對於社會公益產生興趣。

聯合國最近發布一份白皮書，顯示如今已有越來越多團體開始思考，如何使用區塊鏈技術來實現永續發展目標，不論是營利、非營利組織都在區塊鏈技術應用持續努力，幫助這個世界變得更進步。

Fintech Worldwide 執行長 Jane Thomason Thomason 認為，儘管還在應用初期，但隨著各式各樣應用議題在全球討論中受到重視，技術應用發展將會加速成長，值得社會持續關注。