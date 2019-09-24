Gartner：5-10年內區塊鏈將改變商業模式

國際研調機構 Gartner 今 (24) 日發布 2019 年區塊鏈商業發展週期報告指出，未來 5 到 10 年內，區塊鏈將徹底改變大部分產業商業模式，代幣化與去中心化是全面發揮區塊鏈價值的關鍵。

Gartner 傑出研究副總裁 David Furlonger 表示，根據 2019 年資訊長（CIO）最關心議題調查，即使還不確定區塊鏈會對公司業務帶來何種影響，仍有 60% 的資訊長預期會在未來 3 年內採用一定程度的區塊鏈技術。

Gartner 指出，金融與投資服務業持續吸引區塊鏈創新者的投入，以改善數十年歷史的老舊營運方式及流程，不過根據資訊長調查，只有 7.6% 的受訪者認為，區塊鏈是一種能帶來突破式創新的科技。儘管如此，還是有近 18% 表示已經採用，或將在未來 12 個月內採用一定程度的區塊鏈技術，另有近 15% 表示 2 年內會採用。

David Furlonger 表示，區塊鏈被廣泛應用在金融和投資服務業中的幾個關鍵領域，尤其是在認許制帳本（Permissioned Ledger），同時，預期數位代幣（digital token）將持續發行並逐漸為大眾所接受。不過，要讓技術被主流市場廣泛採用，在非技術層面上仍有非常多要努力的地方，例如制定區塊鏈技術的標準、法規制度和組織結構。

隨著電競產業的快速成長，區塊鏈原住民（blockchain native）也陸續推出各種解決方案，讓電競用戶不但可以自行打造代幣來負擔設計比賽的花費，同時還能交易虛擬寶物。透過代幣，玩家能更容易在不同遊戲平台間移轉裝備，提高遊戲掌握度。

在零售業方面，區塊鏈可被應用於「追溯追蹤」服務、防偽、庫存管理和審計等領域，以提升產品品質或食品安全。這些應用案例雖有所助益，但區塊鏈能為零售業帶來的真正價值在於支援新創意的實現，例如可以利用區塊鏈改造或加強顧客忠誠計畫。

若是結合物聯網（IoT）和人工智慧（AI），區塊鏈就有機會徹底翻轉零售業的商業模式，包括改變資料和財務的流通方式，以及達到市場去中心化。

Gartner 表示，相信區塊鏈很有潛力能徹底改變所有產業的商業模式，但前提是企業必須先採用完整的區塊鏈生態系。若不能實際達到代幣化和去中心化，大部分的產業將無法利用區塊鏈帶來的商業價值。