中火擬新增2機組 市府要求拆4機組 台電：可轉備用

針對台中市府今 (27) 日要求中火新設 2 部燃氣機組後，應讓 4 部機組除役或拆除。台電回應，能源轉型需按部就班，對於改善空品與穩定供電兩項目標同樣重視，台電提議，2025 年前 2 部燃氣機組上線後，4 部燃煤機組轉備用，當備轉容量率偏低時，影響供電安全才啟動。

台電表示，台中電廠除了持續進行空污防制設備改善升級，機組運轉安排上將於夏季停 1 部機組，空污季停 2 部機組，並依空品狀況與供電情勢進行燃煤機組降載。

台電指出，18 日起開始執行「環保停機」新措施，於環保署預報空品區有連續性空品不良時，經評估供電穩定性及機組狀況，在減少 1 部燃煤機組發電仍可維持供電安全的條件下，彈性調度該燃煤機組「環保停機」。18 至 20 日三天期間，中火 10 部機組均對降載減排有所貢獻。

台電進一步說明，增氣減煤為國家重要能源政策，中火 2 部燃氣機組預定將於 2024 年及 2025 年上線，且新增燃氣機組將採取嚴格排放標準。

針對中市府希望燃氣機組上線後，讓 4 部燃煤機組除役，台電強調，能源轉型需按部就班，天然氣發電比例尚未達政策目標，為維持穩定供電，中火燃煤機組不宜提前除役。

因此，台電建議 4 部機組轉備用，當備轉容量率偏低時，影響供電安全才啟動，例如有機組故障或電源線事故等突發狀況，即使運轉也不會長期使用，如此既能收減排成效，又能讓台電調度有彈性，供電更穩定。

台電強調，目前台中市空品狀況持續改善，顯見穩供與環保目標並非零和，各種手段如果都能達成減排目標，應採取對供電穩定影響更小的手段。