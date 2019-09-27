人口紅利+基礎建設雙利多 雙印可望掀新南向投資契機

經濟部表示，印尼及印度因具勞動成本優勢及龐大內需市場，與我國經貿往來漸趨密切，但在 18 個新南向國家中，近 6 年投資額僅占 5% 及 3.3%，分居第 6 及第 9 名，因此，看好未來雙印挾人口紅利優勢，且基礎建設持續發展，可望掀起新一波南向投資契機。

經濟部今 (27) 日發布當前經濟情勢概況報告，並深入分析雙印經貿市場。

經濟部指出，印度及印尼均屬人口大國，加上天然資源蘊藏豐富，基礎建設持續發展，市場潛在商機備受全球矚目，根據 IHS Markit 最新預測，今年印度、印尼經濟成長率分別為 6.1%、5.0%，未來 3 年可望持續快速擴張，成長率皆逾 5%。

根據報告指出，印度為我國第 13 位出口市場，占總出口比重 1.1%，塑橡膠及其製品、化學品為主力貨品。就貨品競爭力觀察，今年上半年資通與視聽產品在印度進口市場排名第 7，較去年前進 3 名。

另外，印尼則是我國第 15 位出口市場，占總出口比重 1.0%，今年上半年紡織品在印尼進口市場排名第 4，僅次於中國、南韓及美國；塑橡膠及其製品排名第 8。

根據投審會資料顯示，2013 年至 2019 年 8 月，我國核准赴印度投資金額 6.2 億美元，占歷年累計總額 81.4%；印尼則為 9.5 億美元，占歷年累計總額近 6 成，顯示近年台商對雙印投資日趨熱絡。

經濟部表示，印尼及印度因具勞動成本優勢及龐大內需市場，與我國經貿往來漸趨密切，但在 18 個新南向國家中，近 6 年投資額僅占 5% 及 3.3%，分居第 6 及第 9 名，顯示目前我國投資雙印比重仍低。

在美中貿易戰持續紛擾、全球供應鏈重組之際，經濟部表示，將積極協助業者分散生產基地，除推動回台投資外，也致力開拓新興市場，舉辦產業鏈高峰論壇，持續強化雙印布局，以利掌握成長商機，並帶動新一波南向投資契機。