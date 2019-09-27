國銀Q2曝險季增逾150億美元 美、中仍居前二名

台灣央行今 (26) 日公布第二季底本國銀行國家風險統計，美國持續為我最大曝險國，中國居次，前 10 大曝險排名無異動，央行統計，6 月底國銀外國債權直接風險餘額為 4353 億美元，季增 182 億美元、增幅 4.38%，主要是因對銀行部門和非銀行的私人部門債權增加，最終風險淨額為 4148 億美元，季增 158.85 億元，增幅 3.98%。

央行說明，國銀對外債權增加主要原因是，主要債務國的幣值對美元呈升值，同時，對美國債券和證券化商品投資增加、對香港和新加坡的資金拆借增加，以及對中國債券投資和放款增加等。

央行統計，6 月底外國債權直接風險前十大國家 (地區) 依序為美國、中國大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡和英屬西印度群島，合計 3227 億美元，占我國外國債權直接風險餘額 74.14%。

其中，國銀對中國債權最終風險淨額 678.95 億美元，連 2 季上升。

而國銀對新南向國家直接風險，至 6 月底來到 757 億美元，季增 45 億美元，最終風險為 658 億美元，季增 36 億美元；其中，對新加坡最終風險淨額季增 62.55 億元至 151.1 億元。

央行也表示，國銀對外國債權的直接風險部位，趨勢是增加，增減主要影響因素是匯率，短期不至於有太大的變化。