幣安推質押服務「Binance Staking」 定存代幣即可獲得每月配息

加密貨幣交易所幣安正式推出質押（Staking，又稱抵押）平台「Binance Staking」，可讓客戶利用在權益證明（PoS）網絡上運作的特定種類加密貨幣所提供的報酬獎勵。

幣安解釋說，用戶可利用質押的方式，讓手上的數位資產為交易進行驗證、或是在區塊鏈的相關變動調整時進行投票，藉此賺取股利或利息。用戶只要簡單用正常程序把手上持有的代幣定存或儲放在幣安，就能賺取報酬。

幣安指出：「透過質押，幣安的用戶能只需把資金定存與儲放在幣安，就能夠獲得每月報酬與配息，讓自己的資金疊增成長。用戶無須設立任何節點、無須擔心質押數量最低限額、時間長短或任何其他技術要求，就可以獲得質押的報酬。」

目前，幣安的平台將允許質押數種加密貨幣，包括小蟻幣 NEO（NEO/GAS）、本體幣 Ontology（ONT/ONG）、 唯鏈幣 Vechain（VEN/VTHO）、恆星幣 Stellar（XLM）、科莫多幣 Komodo（KMD）、Algorand（ALGO）、量子幣 Qtum（QTUM）以及 Stratis（STRAT）。

總部位於馬爾他的幣安交易所表示，其質押計算方式的更新將從 10 月 1 日生效。幣安將保留客戶帳戶資產明細的每個小時截圖，取代只保留每日截圖的做法，並把資產的截圖存放在交易明細中。

幣安表示，這套計畫具有十足彈性，可計算每天最終的截圖，同時確保「為用戶提供最公平的報酬分配」。

其他加密貨幣交易所已允許使用者把手上的加密貨幣資產進行質押，包括 Coinbase 已從 4 月起為機構客戶提供質押服務。

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