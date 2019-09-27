比特幣又見急殺 失守8000美元關卡 本週已跌逾20%

繼週二 (24 日) 在 1 小時內下跌逾 15% 之後，比特幣週四 (26 日) 再出現跌勢，於美東清晨急殺 8%，中午左右再下落至 7750 美元低點，失守 8000 美元心理關卡，交易價格也寫下 6 月 10 日以來新低。

(圖表取自 Coindesk)

此後，比特幣在 8000 美元附近震盪，24 小時跌幅逾 4%。

對交易員來說，本週是黑暗的一週，本週開始時，比特幣價格還在 10000 美元上方，但過去 3 天內，下跌已超過 2000 美元，以 7 日跌幅計算，跌幅在 20% 以上。其他主要數位貨幣，過去幾天也隨比特幣走弱，7 日跌幅也在 20-30% 附近。

(圖表取自 Investing.com)

分析師認為，比特幣跌勢仍未見停止跡象。根據 DonAlt 和 Josh Rager 等交易商的說法，一旦比特幣無法回頭往上，第一個重要支撐位在 7350 美元，更重要的支撐價格為 6500 美元。

Rager 指出，根據比特幣過往歷史，在出現較大修正時，比特幣價格傾向於修正 30%。

多數分析師仍在尋找這波價格下跌的原因。Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 認為，本週的跌勢，可以歸因於投資人對 Bakkt 週一推出的比特幣期貨，反應冷淡造成的結果。

早期比特幣關注者，Fundstrat 共同創辦人 Thomas Lee 表示，比特幣並非避險工具，相反地，如果標普未見新高，比特幣也難再寫高點。

Lee 認為，推動比特幣價格上揚，主要來自散戶投資人，而非機構投資者，因此，當標普 500 指數破新紀錄時，往往散戶手中持有更充裕的資金，並有肋推升比特幣價格走高。