〈分析〉行為心理學看比特幣交易：為何你總是虧錢？

在比特幣市場流傳了一項驚人的統計數據。即 95% 的交易者最終虧損，且這個數字在某些情況下可能還會更高。

線上教育資源網站 Tradeciety 公布的一些關鍵統計數據顯示:

80% 的日內交易者在交易的前 2 年就選擇退出

在日內交易者中，僅一個月的日交易量接近 40%

在 3 年之內，僅有 13% 的人會繼續進行日間交易。 5 年內，僅剩下 7%

個人投資者平均每年的績效不及市場指數的 1.5%

活躍的交易者每年績效落後 6.5%

當日間交易員持期的投資績效不佳時，他們仍會繼續進行交易

因此，在幾乎每個人都虧損的情況下，交易者仍會堅持死守市場，並甘願繼續承擔損失。他們會進行簡單且盲目的投資，即使證明無利可圖，他們仍會繼續交易。

事實上，大多數交易者對市場變動沒有做好充分的準備。他們低估了交易市場的心理因素，無法處理在交易中將面對的各種情緒。

間歇性強化

交易者的一切行為，可以用間歇性強化 (random reinforcement) 解釋。此概念也解釋了為何交易者即使遭遇失敗仍會繼續交易。

間歇性強化最初由心理學家及行為科學家 Burrhus Skinner 等人提出。當每一次的個人行為被觸發，該行為都會被給予相對應的強化回應。

舉例來說，某位交易者僅跟隨市場上的風向，當他發現價格快速上漲便馬上買進。在完成了一次成功的交易後，便開始對自己的能力與技術充滿信心。

該交易員在沒有系統或規劃的情況下進行交易，認為隨機交易的成功結果表明交易一定會成功。市場獎勵了他的行為。因此該交易者會繼續進行盲目交易，最終失去了全部的資金。

間歇性強化的概念從在 2017 年加密貨幣泡沫時尤其明顯。業餘交易者透過盲目地將資金投入市場，並在大量進出中獲得巨額收益。

接著，在 2018 年泡沫破滅時，這些業餘交易者因準備不足需面臨慘烈的虧損。

清楚市場是動態且是不斷變化的，才是獲利的關鍵。必須透過長時間擬定的計劃進行交易才有機會避免巨額虧損。

每位交易者都應有一個完善的計劃，並建立停損點，且不應該打破計劃私自進行交易。

加密貨幣交易原則

任何加密貨幣交易者所承擔的單筆交易風險均不得超過投資組合的 1%。且應該長期的測試並調整計劃。

績效不佳的交易往往源自於交易者未能遵守其規則，並違背他們的判斷執行交易。

透過設定一個完整的計劃，交易者才能夠克服間歇性強化的陷阱，妥善處理情緒和衝動，並從中獲利。